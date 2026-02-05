Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області обумовлене зростанням витрат на електроенергію, технічне обслуговування обладнання та закупівлю необхідних матеріалів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни охоплюють централізоване водопостачання та водовідведення у територіальних громадах регіону.

Як уточнює КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради, споживачі вже отримують рахунки з новими сумами. Рішення ухвалене на основі розпорядження обласної військової адміністрації від 24 грудня 2025 року №1306.

Для підприємств тариф складає 24,44 гривні за кубометр без ПДВ та 29,33 гривні з податком. Ці ставки застосовуються лише до комерційного сектору.

Населення, яке не веде господарську діяльність, сплачує 45,54 гривні без ПДВ і 54,65 гривні з податком за водопостачання. Послуги водовідведення для цієї категорії оцінюються у 44,74 гривні без ПДВ та 53,69 гривні з податком.

Окремо зазначено, що місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування підприємства, оскільки КП «Облводоканал» працює лише з іншими громадами області.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області обумовлене зростанням витрат на електроенергію, технічне обслуговування обладнання та закупівлю необхідних матеріалів для стабільної роботи мереж.

Мешканцям радять уважно перевіряти нарахування, планувати щомісячні витрати та стежити за офіційними повідомленнями. Своєчасна оплата гарантує безперервну подачу води та надійну роботу систем у громадах регіону.

Регулярне відстеження змін у тарифах та своєчасна оплата допомагають уникнути штрафів і забезпечують стабільне водопостачання в громадах.

