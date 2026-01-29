В связи с ремонтными работами 30 января в Сумах будут действовать графики плановых отключений электроэнергии.

Графики отключения света в Сумах на 30 января вводятся из-за плановых работ и охватят десятки домов города, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго» .

В Сумах энергетики запланировали проведение плановых и профилактических работ на электросетях. В этой связи 30 января в городе будут действовать графики плановых отключений электроэнергии, которые будут осуществляться в определенные часы. Украинцев просят заранее подготовиться к возможным временным обесточениям и с пониманием отнестись к введенным ограничениям.

С 8 до 16 часов обесточат часть домов, которые находятся по следующим адресам:

ул. Пидпильныкив ОУН — 3, 8, 8А, 11, 12, 13, 20, 21;

ул. Костянтына Мациевыча — 22;

ул. Юрия Ветрова — 24.

С 9 до 16 часов также будут продолжаться отключения. Они касаются таких улиц города:

Байрона — 38, 40;

Павла Чубынського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 16Б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;

Косивщынська — 29А;

Ивана Кавалеридзе — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42;

Электронный — 3, 4, 5, 6;

Даныла Галыцького — 65, 65/1, 65А, 69, 71, 73, 75, 77;

Сирожупаннои дывизии — 1, 1/1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11;

Садова — 34, 34/1, 34/2, 36/2, 38, 40/1, 40/2, 42, 42/2, 44, 55, 57, 59, 61, 61А, 61/3, 69;

Дмытра Бортнянського — 77, 79, 81, 82, 83, 86;

Магистратська — 28, 30, 32, 34;

Берестовська — 4, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25.

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумыоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

