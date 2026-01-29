У зв’язку з ремонтними роботами 30 січня в місті Суми діятимуть графіки планових відключень електроенергії.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

У Сумах енергетики запланували проведення планових і профілактичних робіт на електромережах. У зв’язку з цим 30 січня в місті діятимуть графіки планових відключень електроенергії, які здійснюватимуться у визначені години. Українців просять заздалегідь підготуватися до можливих тимчасових знеструмлень та з розумінням поставитися до запроваджених обмежень.

З 8 до 16 години знеструмлять частину будинків, які знаходяться за наступними адресами:

вул. Підпільників ОУН — 3, 8, 8А, 11, 12, 13, 20, 21;

вул. Костянтина Мацієвича — 22;

вул. Юрія Вєтрова — 24.

З 9 до 16 години також триватимуть вимкнення. Вони стосуються таких вулиць міста:

Байрона — 38, 40;

Павла Чубинського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 16Б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;

Косівщинська — 29А;

Івана Кавалерідзе — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42;

Електронний — 3, 4, 5, 6;

Данила Галицького — 65, 65/1, 65А, 69, 71, 73, 75, 77;

Сірожупанної дивізії — 1, 1/1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11;

Садова — 34, 34/1, 34/2, 36/2, 38, 40/1, 40/2, 42, 42/2, 44, 55, 57, 59, 61, 61А, 61/3, 69;

Дмитра Бортнянського — 77, 79, 81, 82, 83, 86;

Маґістратська — 28, 30, 32, 34;

Берестовська — 4, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25.

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

