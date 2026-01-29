Появилось предупреждение о графиках отключения света в Одесской области на 30 января, которые вводятся из-за профилактических работ в сетях, сообщает Politeka.net.
О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на «Одеські електромережі».
В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «ДТЭК Одеські електромережі» будет проводить профилактические работы. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 08:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:
- в селе Бочманивка , ул. Центральна, Шевченко
- в пос. Чубивка, ул.Петровского
- в селе Гертопы
- в селе Куяльнык
С 08:00 до 19:00 отключения также произойдут в селе Затишшя на улице Степова.
С 8 до 18 часов будут продолжаться ограничения в Курисовской общине. Обесточение касаются следующих адресов:
с. Каиры улицы:
- 8-го Березня — 1, 1В, 2, 2А, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36
- Выноградна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25,
- Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
- Олександра Болтяна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
- Куяльныцька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, б/н
- Лисова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 33/6
- Молоижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, б/н
- Нагорна — 3
- Новоселив — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9
- Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28
- Центральна — 1, 1/а, 2, 2/а, 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48
с. Курисове улица:
- Педагогична — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 32, 32А, 85, 86
- Степова — 1/а
- Студентська — 1, 1Д, 3, 5, 11, 72, 86
ДТЭК «Одеські електромережі» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.
