Графіки відключення світла в Одеській області на 30 січня вводять через тимчасові заходи енергетиків.

З'явилося попередження про графіки відключення світла у Одеській області на 30 січня, які вводяться через профілактичні роботи в мережах, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Одеські електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ «ДТЕК Одеські електромережі» буде проводити профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 08:00 до 19:00 в наступних населених пунктах:

в селі Бочманівка , вул. Центральна, Шевченка

, вул. Центральна, Шевченка в с-щі Чубівка, вул.Петровського

вул.Петровського в селі Гертопи

в селі Куяльник

З 08:00 до 19:00 вимкнення також відбудуться в селі Затишшя на вулиці Степова.

З 8 до 18 години будуть тривати обмеження в Курісовській громаді. Знеструмлення стосуються наступних адрес:

с. Каїри вулиці:

8-го Березня — 1, 1В, 2, 2А, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36

Виноградна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25,

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Олександра Болтяна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

Куяльницька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, б/н

Лісова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 33/6

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, б/н

Нагорна — 3

Новоселів — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28

Центральна — 1, 1/а, 2, 2/а, 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48

с. Курісове вулиці:

Педагогічна — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 32, 32А, 85, 86

Степова — 1/а

Студентська — 1, 1Д, 3, 5, 11, 72, 86

ДТЕК «Одеські електромережі» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.

