Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области усиливает защиту детей переселенцев и дает семьям больше возможностей.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области с 1 февраля 2026 начнет начисляться детям из семей внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Информацию обнародовал парламентский Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, который возглавляет Даниил Гетманцев. Решения готовят в рамках изменений в действующее социальное законодательство.

Сумма ежемесячной поддержки для каждого ребенка составит 3 тысячи гривен. Параллельно народные депутаты работают над инициативами по увеличению доходов других групп переселенцев, в частности, путем введения гарантированного минимума на уровне 10 380 гривен.

В 2026 г. также действуют обновленные условия начисления средств на проживание. Постановление правительства предусматривает возможность продления выплат еще на полгода, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

Право на дальнейшее получение поддержки сохраняется за семьями, в которых средний доход за три месяца не превышает четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц. После пересмотра показателей с начала года этот уровень составляет 2595 гривен, а предельная сумма — 10380 на одного человека.

Эксперты отмечают, что денежная помощь для ВПЛ в Одесской области усиливает защиту детей переселенцев и дает семьям больше возможностей для стабильной жизни в новых условиях.

Кроме того, в Одессе можно получить гуманитарную помощь.

Помимо питания проект предусматривает адресную финансовую поддержку. Денежные средства позволяют покрывать расходы на лекарства, продукты или оплату жилищно-коммунальных счетов. Предпочтение отдается тем, кто потерял стабильный доход или был вынужден покинуть опасные районы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: что знать о предоставлении поддержки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: кому предоставят выплаты.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: кто получит и что для этого нужно сделать.