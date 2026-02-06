Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области остается одним из ключевых направлений поддержки людей, вынужденных покинуть свои дома.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области координируется через областные службы, которые круглосуточно предоставляют консультации по размещению и сопровождению переселенцев, сообщает Politeka.

По информации, обнародованной на официальном сайте Полтавской ОВА, в области постоянно работает областной контактный центр, куда можно обратиться в любое время за номером 0800502230.

Операторы центра предоставляют консультации по вопросам бесплатного жилья для ВПЛ, регистрации и других актуальных для внутренне перемещенных лиц тем.

Кроме того, для жителей региона действуют дополнительные горячие линии, которые принимают обращение о размещении. Консультации предоставляются по телефонам 066 673 53 03, 050 692 74 31 и 066 656 87 27.

Для граждан, прибывших в Кременчуг и ищущих бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области, отдельно работает номер 0 800 33 22 21.

Также информацию о доступных вариантах проживания можно найти на сайте «Убежище», где публикуются предложения помещений от общин и частных лиц.

Важно помнить, что по прибытии в регион внутренне перемещенные лица должны пройти процедуру регистрации для получения справки.

Обращаться нужно по месту фактического нахождения в управление социальной защиты населения, уполномоченного лица исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета или в центр предоставления административных услуг.

Также заявление о взятии на учет может быть подано в электронной форме с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг Портал «Действие».

Для прибывших непосредственно в Полтаву предусмотрена возможность регистрации в районных управлениях социальной защиты.

