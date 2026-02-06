Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області залишається одним з ключових напрямів підтримки людей, які були змушені покинути свої домівки.

Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області координується через обласні служби, які цілодобово надають консультації щодо розміщення та супроводу переселенців, повідомляє Politeka.

За інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті Полтавської ОВА, в області постійно працює обласний контактний центр, куди можна звернутися у будь який час за номером 0 800 502 230.

Оператори центру надають консультації з питань безкоштовного житла для ВПО, реєстрації та інших актуальних для внутрішньо переміщених осіб тем.

Окрім цього, для мешканців регіону діють додаткові гарячі лінії, які приймають звернення щодо розміщення. Консультації надають за телефонами 066 673 53 03, 050 692 74 31 та 066 656 87 27.

Для громадян, які прибули до Кременчука і шукають безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області, окремо працює номер 0 800 33 22 21.

Також інформацію про доступні варіанти проживання можна знайти на сайті «Прихисток», де публікуються пропозиції помешкань від громад і приватних осіб.

Важливо памʼятати, що після прибуття до регіону внутрішньо переміщені особи мають пройти процедуру реєстрації для отримання довідки.

Звертатися потрібно за місцем фактичного перебування до управління соціального захисту населення, до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної або міської ради чи до центру надання адміністративних послуг.

Також заява про взяття на облік може бути подана в електронній формі з використанням мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг Портал «Дія».

Для тих, хто прибув безпосередньо до Полтави, передбачена можливість реєстрації у районних управліннях соціального захисту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: ціни сильно зросли.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: хто може розраховувати на надбавку у 2026 році.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві: де і коли можна отримати допомогу.