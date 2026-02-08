В феврале внутренне перемещенные лица и пенсионеры в Полтавской области будут начислять денежную помощь.

В феврале продолжат выплачивать ряд государственных пособий, а также добавят одно новое пособие для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, пишет Politeka.net.

Рассказываю подробности.

В феврале переселенцам продолжат выплачивать государственное пособие на проживание в Полтавской области в размере 2000 гривен в месяц на взрослого человека и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Такие выплаты можно оформить через ЦНАП или мобильное приложение "Дия" на полгода.

После этого продолжить их могут только самые уязвимые слои населения:

пенсионерам, у которых размер пенсии не превышает 9444 грн;

людям с инвалидностью I или II групп;

детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

тяжелобольным детям;

детям-сиротам;

детям, лишенным родительской опеки;

родителям-воспитателям;

приемным родителям.

При этом с января повышен предельный уровень дохода для получения выплат ВПЛ с 9 444 гривен до 10 380 гривен. То есть подать заявление на получение выплат ВПЛ сможет больше людей.

Внутри перемещенные лица, которые после переезда непрерывно работают или ведут предпринимательскую деятельность как ФЛП в течение минимум шести месяцев, могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку в размере 2 000 гривен.

Начисление этой доплаты осуществляет Пенсионный фонд автоматически после проверки информации через государственные реестры. Если деньги не поступили, переселенцам рекомендуют лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ для уточнения данных.

Кроме того, семьи ВПЛ – как с детьми, так и без них – имеют возможность оформить субсидию на аренду жилья. Размер такой помощи определяется индивидуально и зависит от населённого пункта проживания, уровня доходов семьи и суммы арендной платы. Воспользоваться этой программой могут граждане:

выехали с временно оккупированных территорий или районов активных боевых действий или потеряли жилье из-за его уничтожения или непригодности для проживания;

не имеют собственного жилья в безопасных регионах страны;

арендуют или планируют арендовать жилье и тратят свыше 20% совокупного дохода;

не находятся в родстве с арендодателем;

проживают в доме, за которое не получают компенсацию в рамках программы «Прихисток».

Источник: Напенсії.

