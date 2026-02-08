У лютому внутрішньо переміщеним особам та пенсіонерам в Полтавській області нараховуватимуть грошову допомогу.

У лютому продовжать виплачувати низку державних допомог, а також додадуть одну нову грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, пише Politeka.net.

Розповідаєму подробиці.

У лютому переселенцям продовжать виплачувати державну допомогу на проживання у Полтавській області в розмірі 2000 гривень на місяць на дорослу людину та 3000 гривень на дитину чи особу з інвалідністю. Такі виплати можна оформити через ЦНАП чи мобільний застосунок "Дія" на пів року.

Після цього продовжити їх можуть лише найвразливішим верствам населення:

пенсіонерам, у яких розмір пенсії не перевищує 9 444 грн;

людям з інвалідністю I чи II груп;

дітям з інвалідністю віком до 18 років;

тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування;

батькам-вихователям;

прийомним батькам.

При цьому із січня підвищено граничний рівень доходу для отримання виплат ВПО з 9 444 гривень до 10 380 гривень. Тобто подати заяву на отримання виплат ВПО зможе більше людей.

Внутрішньо переміщені особи, які після переїзду безперервно працюють або ведуть підприємницьку діяльність як ФОП упродовж щонайменше шести місяців, можуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку в розмірі 2 000 гривень.

Нарахування цієї доплати здійснює Пенсійний фонд автоматично — після перевірки інформації через державні реєстри. Якщо кошти не надійшли, переселенцям рекомендують особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ для уточнення даних.

Крім того, родини ВПО — як із дітьми, так і без них — мають можливість оформити субсидію на оренду житла. Розмір такої допомоги визначається індивідуально та залежить від населеного пункту проживання, рівня доходів сім’ї та суми орендної плати. Скористатися цією програмою можуть громадяни, які:

виїхали з тимчасово окупованих територій або районів активних бойових дій, або втратили житло через його знищення чи непридатність для проживання;

не мають власного житла в безпечних регіонах країни;

орендують або планують орендувати житло та витрачають на це понад 20% сукупного доходу;

не перебувають у родинних відносинах з орендодавцем;

проживають у помешканні, за яке не отримують компенсацію в межах програми «Прихисток».

Джерело: Напенсії.

