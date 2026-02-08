Стоит отметить, что денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области является регулярной и начисляется ежемесячно.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области продолжает выплачиваться переселенцам, однако стоит знать о важных нюансах в 2026 году.

Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области продолжает начисляться лицам с инвалидностью I – III группы; семействам с детьми младше 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет) и семьям, в составе которых только нетрудоспособные лица и т.д.

Также приняли ряд изменений относительно порядка назначения выплат на проживание для ВПЛ:

наличие средств на депозитном счете свыше 100 тысяч гривен теперь не будет преградой при назначении помощи детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также детям, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную или детский дом семейного типа;

если неработающее трудоспособное лицо после прекращения выплаты ему пособия в пределах этого же шестимесячного периода зарегистрировалось в центре занятости как безработное или иным образом трудоустроилось, выплата ему пособия возобновляется (с того месяца, в котором человек начал работать).

Размер государственной помощи для внутренне перемещенных лиц определен в зависимости от категории получателей:

2000 гривен в месяц выплачивается на каждого совершеннолетнего члена семьи;

3 000 гривен ежемесячно предоставляется на каждого ребенка или лицо с инвалидностью, имеющее статус ВПЛ.

Следует отметить, что эти выплаты регулярны и начисляются ежемесячно. Ее получают все члены семьи внутренне перемещенных лиц, принадлежащих к уязвимым категориям населения или имеющим низкий уровень доходов.

В то же время выплата на проживание для ВПЛ продолжается при условии, что среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи за последний трехмесячный период не превышает четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Именно этот показатель учитывается при принятии решения о предоставлении финансовой поддержки.

