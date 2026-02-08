Варто наголосити, що грошова допомога для ВПО у Харківській області є регулярною та нараховується щомісяця.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області продовжує виплачуватись переселенцям, проте варто знати про важливі нюанси у 2026 році, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області продовжує нараховуватись особам з інвалідністю І – ІІІ групи; родинам з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років) та сім'ям, у складі яких лише непрацездатні особи тощо.

Також прийняли низку зміни щодо порядку призначення виплат на проживання для ВПО:

наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень тепер не буде перепоною при призначенні допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу;

якщо непрацююча працездатна особа після припинення виплати їй допомоги в межах цього ж шестимісячного періоду зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або іншим чином працевлаштувалася, виплата їй допомоги поновлюється (з того місяця, у якому людина почала працювати).

Розмір державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб визначений залежно від категорії отримувачів:

2 000 гривень на місяць виплачується на кожного повнолітнього члена родини;

3 000 гривень щомісяця надається на кожну дитину або особу з інвалідністю, яка має статус ВПО.

Варто наголосити, що ці виплати є регулярними та нараховуються щомісяця. Її отримують усі члени сім’ї внутрішньо переміщених осіб, які належать до вразливих категорій населення або мають низький рівень доходів.

Водночас виплата на проживання для ВПО продовжується за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одного члена родини за останній тримісячний період не перевищує чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Саме цей показник враховується під час ухвалення рішення про подальше надання фінансової підтримки.

