Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Одесской области расширяет доступ к современной диагностике и поддерживает активный образ жизни.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Одесской области стала доступна с начала 2026 года, сообщает Politeka.

Программу запустила премьер-министр Юлия Свириденко. Инициатива предусматривает финансирование профилактических обследований для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и психических расстройств. Проект реализуют в рамках государственной программы «Скрининг здоровья 40+».

Каждый гражданин от 40 лет получает персональное приглашение через приложение «Дія» на 30-й день после дня рождения. После подтверждения на «Дія.Карту» насчитывают 2000 гривен, которые можно использовать исключительно для прохождения скрининговых процедур.

Для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами, предусмотрено альтернативное оформление через банки или центры предоставления административных услуг. Обследование проводятся государственными, коммунальными и частными медицинскими учреждениями, отвечающими стандартам Минздрава и НСЗУ. Список учреждений будет опубликован в ближайшее время.

Бюджет программы на 2026 составляет 10 миллиардов гривен. Организаторы отмечают, что финансовая поддержка позволяет людям старшего возраста своевременно контролировать самочувствие, проявлять потенциальные риски и предотвращать развитие серьезных заболеваний.

Правительство подчеркивает, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Одесской области расширяет доступ к современной диагностике и способствует поддержанию активного образа жизни. Регулярные исследования позволяют оперативно реагировать на изменения в состоянии организма и сохранять надлежащий уровень здоровья.

