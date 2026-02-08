Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Одеській області розширює доступ до сучасної діагностики та сприяє підтриманню активного способу життя.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Одеській області стала доступною з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Програму запустила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Ініціатива передбачає фінансування профілактичних обстежень для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету другого типу та психічних розладів. Проєкт реалізують у рамках державної програми «Скринінг здоров’я 40+».

Кожен громадянин віком від 40 років отримує персональне запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження на «Дія.Картку» нараховують 2000 гривень, які можна використати виключно для проходження скринінгових процедур.

Для тих, хто не користується цифровими сервісами, передбачено альтернативне оформлення через банки або центри надання адміністративних послуг. Обстеження проводять державні, комунальні та приватні медичні заклади, що відповідають стандартам МОЗ і НСЗУ. Перелік установ опублікують найближчим часом.

Бюджет програми на 2026 рік становить 10 мільярдів гривень. Організатори наголошують, що фінансова підтримка дозволяє людям старшого віку своєчасно контролювати самопочуття, виявляти потенційні ризики та запобігати розвитку серйозних захворювань.

Уряд підкреслює, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Одеській області розширює доступ до сучасної діагностики та сприяє підтриманню активного способу життя. Регулярні обстеження дозволяють оперативно реагувати на зміни у стані організму та зберігати належний рівень здоров’я.

