Новый график движения поездов из Одессы обеспечивает более удобные поездки для пассажиров и туристов, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Новый график движения поездов из Одессы предусматривает запуск №26/25 в Рахов, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале АО "Укрзализныця", первый рейс отправился 3 февраля в 18:38, а прибытие в Рахов, по расписанию, должно быть в 13:20 на следующий день.

Новый график движения поездов из Одессы предполагает, что данный пассажирский состав курсирует каждый день, и маршрут проходит через ключевые населенные пункты Украины.

В частности, Подольск, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, Ясиня и Квасы.

Это позволяет обеспечить удобное сообщение между югом и западными регионами страны, в частности, туристическими зонами Карпат.

В составе предусмотрены вагоны нескольких классов: люкс, купе, плацкарт, а также специальные женские и детские купе, чтобы пассажиры могли выбирать комфортный для себя уровень сервиса.

Стоимость плацкарты составляет 311 грн, купе и женского купе – 749 грн, что демонстрирует высокий спрос на новый маршрут.

Также стоит отметить, что на рейс 9 февраля из Одессы остались билеты на отдельные классы: плацкарт – 333 грн, купе – 820 грн, женское купе – 820 грн.

Приобрести билеты можно разными способами: через официальное приложение "Укрзализныци", на сайте компании или непосредственно в кассах вокзалов.

Пассажиры, пользующиеся программой "3 000 километров по Украине", могут воспользоваться правом на безвозмездный проезд до 3 000 км на территории страны в течение года, что делает новый поезд еще более привлекательным для путешественников и туристов.

Кроме того, новый график движения поездов из Одессы предусматривает регулярные отправления в оба конца маршрута.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: что знать о предоставлении поддержки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: кому предоставят выплаты.А

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: кто получит и что для этого нужно сделать.