Новий графік руху поїздів з Одеси забезпечує більш зручні подорожі для пасажирів і туристів, тому розповідаємо про це детальніше.

Новий графік руху поїздів з Одеси передбачає запуск №26/25 до Рахова, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця", перший рейс вирушив 3 лютого о 18:38, а прибуття до Рахова, за розкладом, має бути о 13:20 наступного дня.

Новий графік руху поїздів з Одеси передбачає, що даний пасажирський склад курсує щодня, і маршрут проходить через ключові населені пункти України.

Зокрема Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіня та Кваси.

Це дозволяє забезпечити зручне сполучення між півднем та західними регіонами країни, зокрема туристичними зонами Карпат.

У складі передбачені вагони кількох класів: люкс, купе, плацкарт, а також спеціальні жіночі та дитячі купе, щоб пасажири могли обирати комфортний для себе рівень сервісу.

Вартість плацкарту становить 311 грн, купе та жіночого купе – 749 грн, що демонструє високий попит на новий маршрут.

Також варто зазначити, що на рейс 9 лютого з Одеси залишилися квитки лише на окремі класи: плацкарт – 333 грн, купе – 820 грн, жіноче купе – 820 грн.

Придбати квитки можна різними способами: через офіційний застосунок "Укрзалізниці", на сайті компанії або безпосередньо у касах вокзалів.

Пасажири, які користуються програмою "3 000 кілометрів Україною", можуть скористатися правом на безоплатний проїзд до 3 000 км на території країни протягом року, що робить новий потяг ще більш привабливим для мандрівників та туристів.

Крім того, новий графік руху поїздів з Одеси передбачає регулярні відправлення в обидва кінці маршруту.

