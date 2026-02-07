Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области создает условия для безопасного пребывания.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области доступно для переселенцев, нуждающихся в временном проживании, сообщает Politeka.

В Харькове и районе предлагаются различные варианты размещения для женщин, семей с детьми и людей с домашними животными. Один из вариантов – трехкомнатная квартира на Деревянке, оборудованная всеми удобствами. Контакт для уточнения деталей доступен по WhatsApp по номеру 050-552-00-61.

Еще одно предложение – двухкомнатная квартира на Салтовском шоссе. Бесплатно предоставляется комната порядочной женщине, которая готова помогать пожилой жительнице другой комнаты. Владельцы отмечают, что бабушка активная, лежащая помощь не нужна. Все детали уточняются по телефону.

В Харьковском районе в селе Бабаи предлагается дом с двумя жилыми комнатами, кухней и необходимыми коммуникациями. Жилье расположено на большом участке с погребом и сараем, рядом лес и озеро. Туалет находится на улице, ванной нет. Проживание подходит для любой категории переселенцев и имеющих животных. Расстояние до Харькова – 12 километров.

Специалисты социальных служб отмечают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области создает условия для безопасного пребывания, помогает адаптироваться и восстановить стабильность. Наличие жилья позволяет переселенцам сосредоточиться на поиске работы или обучении, уменьшая стресс и риск осложнений из-за временного бездомства.

Организаторы советуют заранее уточнять условия проживания, подготовить необходимые документы и следить за актуальными объявлениями, чтобы максимально эффективно использовать существующие предложения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области остается важной составляющей комплексной поддержки переселенцев, обеспечивая базовые потребности и создавая комфортные условия для жизни.

