Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області створює умови для безпечного перебування.

Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області доступне для переселенців, які потребують тимчасового проживання, повідомляє Politeka.

У Харкові та районі пропонуються різні варіанти розміщення для жінок, родин із дітьми та людей, які мають домашніх тварин. Один із варіантів – трикімнатна квартира на Дерев’янці, обладнана усіма зручностями. Контакт для уточнення деталей доступний через WhatsApp за номером 050-552-00-61.

Ще одна пропозиція – двокімнатна квартира на Салтівському шосе. Безкоштовно надається кімната порядній жінці, яка готова допомагати літній мешканці іншої кімнати. Власники наголошують, що бабуся активна, лежача допомога не потрібна. Усі деталі уточнюють за телефоном.

У Харківському районі, у селі Бабаї, пропонується будинок із двома житловими кімнатами, кухнею та необхідними комунікаціями. Житло розташоване на великій ділянці з погребом і сараєм, поруч ліс та озеро. Туалет знаходиться на вулиці, ванни немає. Проживання підходить для будь-якої категорії переселенців і тих, хто має тварин. Відстань до Харкова – 12 кілометрів.

Фахівці соціальних служб наголошують, що безкоштовне житло для ВПО в Харківській області створює умови для безпечного перебування, допомагає адаптуватися та відновити стабільність. Наявність житла дозволяє переселенцям зосередитися на пошуку роботи або навчанні, зменшуючи стрес і ризик ускладнень через тимчасове бездомство.

Організатори радять заздалегідь уточнювати умови проживання, підготувати необхідні документи та стежити за актуальними оголошеннями, щоб максимально ефективно скористатися наявними пропозиціями.

Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області залишається важливою складовою комплексної підтримки переселенців, забезпечуючи базові потреби та створюючи комфортні умови для життя.

