Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области и других областях будет выплачиваться еще одной категории украинцев, пишет Politeka.net.

Народный депутат Украины Сергей Козырь сообщил детали.

Он рассказал, что с февраля государство планирует вернуть выплаты детям внутренне перемещенных лиц – 3000 грн. на аренду жилья.

По его словам, деньги на эти выплаты есть в бюджете без дополнительных расходов и заимствований. Необходимая сумма (приблизительно 7 млрд грн) найдена из-за перераспределения программ, которые не работали или были использованы минимально.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области будет назначена всем детям внутренне перемещенных лиц без исключения, независимо от уровня доходов их семей. В общей сложности речь идет более чем о 400 тысячах детей по всей территории Украины, которые смогут воспользоваться государственной поддержкой.

выплаты, субсидия, почта

После официального принятия соответствующего постановления Кабинета Министров гражданам предположительно придется повторно подать или обновить документы.

Это связано с тем, что за время действия программы у многих переселенцев изменились жизненные обстоятельства: часть людей переехала в другие регионы, кто-то уехал за границу, а некоторые вернулись на временно оккупированные территории. Для корректного начисления помощи государство должно актуализировать информацию о месте проживания и статусе получателей.

Кроме того, принято важное решение о повышении предельного уровня дохода, дающего право на получение выплат ВПЛ. Он увеличен с 9444 грн до 10380 грн на одного человека.

Благодаря этому круг получателей помощи расширится — в частности, поддержку смогут снова получить пенсионеры и семьи переселенцев, ранее исключенных из программы из-за превышения формального доходного порога.

