После официального принятия соответствующего постановления Кабинета Министров украинцы получат новую денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области и других областях будет выплачиваться еще одной категории украинцев, пишет Politeka.net.

Народный депутат Украины Сергей Козырь сообщил детали.

Он рассказал, что с февраля государство планирует вернуть выплаты детям внутренне перемещенных лиц – 3000 грн. на аренду жилья.

По его словам, деньги на эти выплаты есть в бюджете без дополнительных расходов и заимствований. Необходимая сумма (приблизительно 7 млрд грн) найдена из-за перераспределения программ, которые не работали или были использованы минимально.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области будет назначена всем детям внутренне перемещенных лиц без исключения, независимо от уровня доходов их семей. В общей сложности речь идет более чем о 400 тысячах детей по всей территории Украины, которые смогут воспользоваться государственной поддержкой.

После официального принятия соответствующего постановления Кабинета Министров гражданам предположительно придется повторно подать или обновить документы.

Это связано с тем, что за время действия программы у многих переселенцев изменились жизненные обстоятельства: часть людей переехала в другие регионы, кто-то уехал за границу, а некоторые вернулись на временно оккупированные территории. Для корректного начисления помощи государство должно актуализировать информацию о месте проживания и статусе получателей.

Кроме того, принято важное решение о повышении предельного уровня дохода, дающего право на получение выплат ВПЛ. Он увеличен с 9444 грн до 10380 грн на одного человека.

Благодаря этому круг получателей помощи расширится — в частности, поддержку смогут снова получить пенсионеры и семьи переселенцев, ранее исключенных из программы из-за превышения формального доходного порога.

