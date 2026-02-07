Після офіційного ухвалення відповідної постанови Кабінету Міністрів укоаїнці отримають нову грошову допомогу для ВПО у Харківській області.

Народний депутат України Сергій Козир повідомив деталі.

Він розповів, що з лютого держава планує повернути виплати дітям внутрішньо переміщених осіб – 3000 грн на оренду житла.

За його словами, гроші на ці виплати є в бюджеті — без додаткових витрат і запозичень. Необхідну суму (приблизно 7 млрд грн) знайдено через перерозподіл програм, які не працювали або були використані мінімально.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області буде призначена всім дітям внутрішньо переміщених осіб без винятку, незалежно від рівня доходів їхніх сімей. Загалом мова йде більш ніж про 400 тисяч дітей по всій території України, які зможуть скористатися державною підтримкою.

Після офіційного ухвалення відповідної постанови Кабінету Міністрів громадянам, імовірно, доведеться повторно подати або оновити документи.

Це пов’язано з тим, що за час дії програми у багатьох переселенців змінилися життєві обставини: частина людей переїхала в інші регіони, хтось виїхав за кордон, а дехто повернувся на тимчасово окуповані території. Для коректного нарахування допомоги держава має актуалізувати інформацію про місце проживання та статус отримувачів.

Крім того, ухвалено важливе рішення щодо підвищення граничного рівня доходу, який дає право на отримання виплат ВПО. Його збільшено з 9 444 грн до 10 380 грн на одну особу.

Завдяки цьому коло отримувачів допомоги розшириться — зокрема, підтримку зможуть знову отримати пенсіонери та родини переселенців, яких раніше виключили з програми через перевищення формального доходного порогу.

