Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Одесской области расширяет доступ к современной диагностике.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Одесской области стала доступна с начала 2026 года, сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на финансирование профилактических обследований и раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и психических расстройств.

Инициативу запустила премьер-министр Юлия Свириденко в рамках государственной программы "Скрининг здоровья 40+". Каждый гражданин от 40 лет получает персональное приглашение через приложение «Дія» на 30-й день после дня рождения. После подтверждения на «Дія.Карту» насчитывают 2000 гривен, которые можно потратить исключительно на скрининговые процедуры.

Для пенсионеров и других людей, не пользующихся цифровыми сервисами, предусмотрен альтернативный способ оформления через банки или центры предоставления административных услуг. Обследование можно пройти в государственных, коммунальных и частных медицинских учреждениях, отвечающих стандартам Минздрава и НСЗУ. Перечень таких учреждений будет обнародован в ближайшее время.

Бюджет программы на 2026 составляет 10 миллиардов гривен. Организаторы отмечают, что финансовая поддержка позволяет старшим людям своевременно контролировать самочувствие, проявлять потенциальные риски и предотвращать развитие серьезных болезней.

Правительство подчеркивает, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Одесской области расширяет доступ к современной диагностике, способствует активному образу жизни и позволяет оперативно реагировать на изменения в состоянии организма. Регулярные обследования помогают сохранить надлежащий уровень здоровья и повысить качество жизни пожилых людей.

Эксперты советуют пенсионерам заранее ознакомиться с перечнем доступных процедур, подготовить необходимые документы и планировать обследование, чтобы максимально эффективно воспользоваться государственной поддержкой.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: где в январе будут новые расценки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: кто получит зимнюю поддержку.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: чего не хватает на рынке.