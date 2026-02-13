Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Одеській області розширює доступ до сучасної діагностики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Одеській області стала доступною з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Програма спрямована на фінансування профілактичних обстежень та раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та психічних розладів.

Ініціативу запустила прем’єр-міністр Юлія Свириденко в рамках державної програми «Скринінг здоров’я 40+». Кожен громадянин віком від 40 років отримує персональне запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження на «Дія.Картку» нараховують 2000 гривень, які можна витратити виключно на скринінгові процедури.

Для пенсіонерів та інших людей, які не користуються цифровими сервісами, передбачено альтернативний спосіб оформлення через банки або центри надання адміністративних послуг. Обстеження можна пройти у державних, комунальних та приватних медичних закладах, що відповідають стандартам МОЗ та НСЗУ. Перелік таких установ буде оприлюднено найближчим часом.

Бюджет програми на 2026 рік складає 10 мільярдів гривень. Організатори наголошують, що фінансова підтримка дозволяє старшим людям своєчасно контролювати самопочуття, виявляти потенційні ризики та запобігати розвитку серйозних хвороб.

Уряд підкреслює, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Одеській області розширює доступ до сучасної діагностики, сприяє активному способу життя та дозволяє оперативно реагувати на зміни у стані організму. Регулярні обстеження допомагають зберегти належний рівень здоров’я та підвищити якість життя літніх людей.

Експерти радять пенсіонерам заздалегідь ознайомитися з переліком доступних процедур, підготувати необхідні документи та планувати обстеження, щоб максимально ефективно скористатися державною підтримкою.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: де в січні будуть нові розцінки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області: хто отримає зимову підтримку.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Одеській області: чого не вистачає на ринку.