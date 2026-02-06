У Вінниці запровадили Нова система оплати за проїзд, яка передбачає використання QR-кодів для більшої зручності пасажирів.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці передбачає впровадження кольорових QR-кодів у всьому громадському транспорті міста, повідомляє Politeka.

Зокрема, у Вінницькій транспортній компанії зазначають, що нові наліпки розроблені окремо для клієнтів ПриватБанку та monobank, при цьому оплатити проїзд можна карткою будь-якого банку.

QR-коди ПриватБанку мають жовтий відтінок, а monobank – рожевий. Поступово вони будуть розміщені в усіх автобусах, тролейбусах та маршрутках, щоб пасажири могли зручно оплачувати квитки.

Для користування новою системою оплати за проїзд у Вінниці через застосунок «Приват24» необхідно відсканувати QR-код, обрати кількість квитків і картку, а потім натиснути «Купити».

Після цього квиток автоматично зберігається в розділі «Ще — Транспорт — Міський транспорт». Якщо пасажир використовує камеру смартфона без додатка, QR відкриває сторінку у браузері.

Там можна обрати «Проїзд», кількість квитків та оплатити через Google Pay, Apple Pay або банківську картку. Після розрахунку відкривається електронний квиток з таймером дії 60 хвилин, що прив’язаний до конкретного транспорту та його бортового номера.

Клієнти monobank також можуть скористатися новою системою оплати за проїзд у Вінниці. Для цього достатньо відсканувати QR-код і натиснути «Підтвердити». Квиток відкривається у браузері з усіма даними та власним QR-кодом для перевірки кондуктором.

Якщо користувач відсканує QR камерою смартфона, він може обрати кількість квитків та спосіб розрахунку: monobank, Google Pay, Apple Pay або карткою.

