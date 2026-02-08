В связи с проведением работ будут действовать дополнительные графики отключения света в Полтавской области на неделю с 9 по 15 февраля.

Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 9 по 15 февраля охватят ряд населённых пунктов, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

В связи с проведением работ в сетях Чернухинского территориального общества возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме работ по капитальному ремонту), электричество будут выключать 09.02.2026 года с 9 до 15 часов:

с.Галяве улицы:

Горянська (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 27, 28),

Кутова (б. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17),

Лисна (б. 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28),

Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 16),

пер.Польовый (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11),

пер.Садовый (б. 1, 2, 3),

Степна (б. 1, 2, 3, 5, 5а, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 88),

Центральна (б. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51а, 53, 54, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 81, 89, 91, 93, 95, 97, 99)

с.Кизливка улицы:

пер.Батальон (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 13, 23, 23а, 24, 25, 31),

Лисна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 57а, 58, 60, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 84, 85, 87, 90, 90а, 93),

пер.Лисный (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 55),

Центральна (б. 78, 82, 84, 84а),

пер.Шкильный (б. 80)

10.02.2026 года в Новосанжарской общине света не будет из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Ограничения вводятся с 8 до 16 часов в ряде населенных пунктов:

с.Козубы улицы:

Забережна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23),

пер.Л.Украинки (б. 1, 3, 5),

Молодижна (б. 1, 3, 5),

Набережна (б. 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9А, 9б, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18),

Панаса Мырного (б. 1),

Польова (б. 2, 3, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14),

Шевченка (б. 2, 3а, 4б, 5, 6, 8, 9а, 10а, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 41, 43),

Шкильна (б. 1, 2, 2а, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 28),

пер.Шкильный (б. 2, 3, 4, 5).

с.Лахны:

улица 8 Березня (б. 2, 5, 5а, 7, 7а, 9, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 21а, 27, 29).

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

