У зв'язку із проведенням робіт діютимуть додаткові графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 9 по 15 лютого.

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 9 по 15 лютого охоплять низку населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах Чорнухинської територіальної громади можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту), електрику вимикатимуть 09.02.2026 року з 9 до 15 години:

с.Галяве вулиці:

Горянська (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 27, 28),

Кутова (б. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17),

Лісна (б. 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 16),

пров.Польовий (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11),

пров.Садовий (б. 1, 2, 3),

Степна (б. 1, 2, 3, 5, 5а, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 88),

Центральна (б. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51а, 53, 54, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 81, 89, 91, 93, 95, 97, 99)

с.Кізлівка вулиці:

пров.Батальон (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 13, 23, 23а, 24, 25, 31),

Лісна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 57а, 58, 60, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 84, 85, 87, 90, 90а, 93),

пров.Лісний (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 55),

Центральна (б. 78, 82, 84, 84а),

пров.Шкільний (б. 80)

10.02.2026 року в Новосанжарській громаді світла не буде через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Обмеження вводяться з 8 до 16 години в низці населених пунктів:

с.Козуби вулиці:

Забережна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23),

пров.Л.Українки (б. 1, 3, 5),

Молодіжна (б. 1, 3, 5),

Набережна (б. 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9А, 9б, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18),

Панаса Мирного (б. 1),

Польова (б. 2, 3, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14),

Шевченка (б. 2, 3а, 4б, 5, 6, 8, 9а, 10а, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 41, 43),

Шкільна (б. 1, 2, 2а, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 28),

пров.Шкільний (б. 2, 3, 4, 5).

с.Лахни:

вулиця 8 Березня (б. 2, 5, 5а, 7, 7а, 9, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 21а, 27, 29).

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

