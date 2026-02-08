Разработаны плановые графики отключения света в Чернигове на неделю из-за проведения работ на городских электросетях с 9 по 15 февраля.

Графики отключения света в Чернигове на неделю с 9 по 15 февраля будут действовать в части из-за проводимых энергетиками работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в «Чернігівобленерго».

Разработаны плановые графики отключения света в Чернигове на неделю из-за проведения работ на городских электросетях с 9 по 15 февраля. Ограничения будут касаться отдельных районов и улиц города. Жителей призывают заранее подготовиться к возможным временным перебоям с электроснабжением.

09.02.2026 года не будет электричества с 9 до 17 часов в части домов, находящихся по следующим адресам:

1-й Глухивськый, 2-й Глухивськый, Алєксеева, Анатолия Погрибного, Васыля Будныка, Высока, Гарамив, Гетьмана Полуботка, Глухивська, Городнянська, Дмитра Самоквасова, Добровольців, Елецька, Земська, Ивана Выговського, Ивана Золотаренка, Инструментальна, Кастуся Калыновського, Кырыла Розумовського, Ковпака, Корюкивська, Коцюбынського, Кропывницького, Кукушанка, Леонида Каденюка, Лытовська, Льотна, Льотный, Лугова, Мыру, Мыхалевича, Молчанова, Олександра Довженка, Олександра Тыщынського, Партызанськый, Пивци, Пласту, Полуботка, Прывитна, Пятныцька, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садова, Седнивськый, Сичовых стрильцив, Сонячна-Подусівка, Спортывна, Старопосадська, Старострыженська, Стрилецька, Теробороны, Тыха, Федора Уманця, Чернигивська, Чернигивськый, Юрия Мезенцева, Ягидна, Ящука.

10.02.2026 года будут выключать свет с 9 до 17 часов. Ограничения касаются ряда домов на улицах:

Пивци, Пласту, Полуботка, Прывитна, Пятныцька, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садова, Седнивськый, Сичовых стрильцив, Сонячна-Подусивка, Спортывна, Старопосадська.

11.02.2026 года электричество будут выключать с 9 до 17 часов в некоторых домах на улицах:

Кукушанка, Леонида Каденюка, Лытовська, Льотна, Льотный, Лугова, Мыру, Михалевыча, Молчанова, Олександра Довженка, Олександра Тыщынського, Партызанськый, Пивци, Пласту, Полуботка, Прывитна, Пятныцька, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садова, Седнивськый, Сичовых стрильцив, Сонячна-Подусивка, Спортывна, Старопосадська, Старострыженська, Стрилецька, Теробороны, Тыха, Федора Уманця, Чернигивська, Чернигивськый, Юрия Мезенцева, Ягидна, Ящука.

Графики отключений «Чернігівобленерго» можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключения», а также в чат-ботах Viber и Telegram.

