Розроблено планові графіки відключення світла в Чернігові на тиждень через проведення робіт на міських електромережах з 9 по 15 лютого. Обмеження стосуватиметься окремих районів і вулиць міста. Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

09.02.2026 року не буде електрики з 9 до 17 години в частині будинків, що знаходяться за такими адресами:

1-й Глухівський, 2-й Глухівський, Алєксєєва, Анатолія Погрібного, Василя Будника, Висока, Гарамів, Гетьмана Полуботка, Глухівська, Городнянська, Дмитра Самоквасова, Добровольців, Єлецька, Земська, Івана Виговського, Івана Золотаренка, Інструментальна, Кастуся Калиновського, Кирила Розумовського, Ковпака, Корюківська, Коцюбинського, Кропивницького, Кукушанка, Леоніда Каденюка, Литовська, Льотна, Льотний, Лугова, Миру, Михалевича, Молчанова, Олександра Довженка, Олександра Тищинського, Партизанський, Півці, Пласту, Полуботка, Привітна, П'ятницька, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садова, Седнівський, Січових стрільців, Сонячна-Подусівка, Спортивна, Старопосадська, Старостриженська, Стрілецька, Тероборони, Тиха, Федора Уманця, Чернігівська, Чернігівський, Юрія Мезенцева, Ягідна, Ящука.

10.02.2026 року вимикатимуть світло з 9 до 17 години. Обмеження стосуються низки будинків на вулицях:

Півці, Пласту, Полуботка, Привітна, П'ятницька, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садова, Седнівський, Січових стрільців, Сонячна-Подусівка, Спортивна, Старопосадська.

11.02.2026 року електрику вимикатимуть з 9 до 17 години вимикатимуть в деяких будинках на вулицях:

Кукушанка, Леоніда Каденюка, Литовська, Льотна, Льотний, Лугова, Миру, Михалевича, Молчанова, Олександра Довженка, Олександра Тищинського, Партизанський, Півці, Пласту, Полуботка, Привітна, П'ятницька, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садова, Седнівський, Січових стрільців, Сонячна-Подусівка, Спортивна, Старопосадська, Старостриженська, Стрілецька, Тероборони, Тиха, Федора Уманця, Чернігівська, Чернігівський, Юрія Мезенцева, Ягідна, Ящука.

Графіки відключень «Чернігівобленерго» можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення», а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

