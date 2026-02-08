Графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 9 по 15 лютого триватимуть через заплановані роботи енергетиків, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомили кілька громад на офіційних сторінках у Фейсбук.
Через проведенням планових технічних і ремонтних робіт на електромережах можливі тимчасові відключення електроенергії. Такі заходи проводяться для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям. Тому заплановані графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 9 по 15 лютого.
У зв’язку з плановими роботами 09.02.2026 з 09:00 по 17:00 буде відсутнє електропостачання в населеному пункті:
- Старий Лисець (вулиці В’ячеслава Чорновола, Василя Стуса).
У населеному пункті Старий Лисець також заплановано тимчасові відключення електроенергії у зв’язку з проведенням планових робіт на електромережах:
- 10 лютого 2026 року з 09:00 до 17:00 електропостачання буде відсутнє в частині будинків на вулицях Польова та Михайла Коцюбинського.
- 11 лютого 2026 року з 09:00 до 17:00 знеструмлення торкнеться інших вулиць населеного пункту, зокрема: Богдана Хмельницького, Гайова, Залисецька, Зелена, Квітнева, Михайла Грушевського, Михайла Коцюбинського, Петра Сагайдачного та Тараса Шевченка.
Також буде відсутнє електропостачання щоденно з 09.02.2026 по 10.02.2026 з 09:00 по 17:00 години в таких населених пунктах:
- Джурків (вулиці Василя Стефаника, Гайова, Зелена, Івана Франка, Ірчана, Комарова, Кузнєцова, М.Черемшини, Мартовича, Мельничука, Михайла Грушевського, Молодіжна, Ольги Кобилянської, Тараса Шевченка, Тракторна, Українська, Ю.Гагаріна)
- Пищаче (вулиці Довбуша, Козланюка, Українська)
- Підгайчики (вул. Чігри)
Крім цього, 10.02.2026 з 09:00 по 15:00 буде відсутнє електропостачання в Назірна за адресами Лесі Українки, Тараса Шевченка.
11.02.2026 з 09:00 по 15:00 години буде відсутнє електропостачання в населеному пункті Підгайчики на вулицях Івана Франка, Левада, Левадна, Сільська, Ярослава Мудрого.
