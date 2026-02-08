Енергетики оприлюднили графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 9 по 15 лютого.

Графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 9 по 15 лютого триватимуть через заплановані роботи енергетиків, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька громад на офіційних сторінках у Фейсбук.

Через проведенням планових технічних і ремонтних робіт на електромережах можливі тимчасові відключення електроенергії. Такі заходи проводяться для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям. Тому заплановані графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 9 по 15 лютого.

У зв’язку з плановими роботами 09.02.2026 з 09:00 по 17:00 буде відсутнє електропостачання в населеному пункті:

Старий Лисець (вулиці В’ячеслава Чорновола, Василя Стуса).

У населеному пункті Старий Лисець також заплановано тимчасові відключення електроенергії у зв’язку з проведенням планових робіт на електромережах:

10 лютого 2026 року з 09:00 до 17:00 електропостачання буде відсутнє в частині будинків на вулицях Польова та Михайла Коцюбинського.

11 лютого 2026 року з 09:00 до 17:00 знеструмлення торкнеться інших вулиць населеного пункту, зокрема: Богдана Хмельницького, Гайова, Залисецька, Зелена, Квітнева, Михайла Грушевського, Михайла Коцюбинського, Петра Сагайдачного та Тараса Шевченка.

Також буде відсутнє електропостачання щоденно з 09.02.2026 по 10.02.2026 з 09:00 по 17:00 години в таких населених пунктах:

Джурків (вулиці Василя Стефаника, Гайова, Зелена, Івана Франка, Ірчана, Комарова, Кузнєцова, М.Черемшини, Мартовича, Мельничука, Михайла Грушевського, Молодіжна, Ольги Кобилянської, Тараса Шевченка, Тракторна, Українська, Ю.Гагаріна)

Пищаче (вулиці Довбуша, Козланюка, Українська)

Підгайчики (вул. Чігри)

Крім цього, 10.02.2026 з 09:00 по 15:00 буде відсутнє електропостачання в Назірна за адресами Лесі Українки, Тараса Шевченка.

11.02.2026 з 09:00 по 15:00 години буде відсутнє електропостачання в населеному пункті Підгайчики на вулицях Івана Франка, Левада, Левадна, Сільська, Ярослава Мудрого.

