Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 9 по 15 февраля продлятся в части региона, в связи с профилактическими работами, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредил Шполянский филиал «Черкасиобленерго».
В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света на неделю с 9 по 15 февраля в Черкасской области. Шполянский филиал ПАТ «Черкасиобленерго» предупреждает об отключении электроэнергии в общине.
9 февраля 2026 года с 08:00 до 17:00
В селе Журавка электроснабжение будет временно приостановлено в части домов, расположенных на улицах Краевыдна и Козацька.
10 февраля 2026 года с 08:00 до 17:00
В селе Водяне обесточивание коснется домов на улицах Шевченка и Садова, в том числе в районе тракторной бригады.
11 февраля 2026 года с 08:00 до 17:00
Плановые отключения электроэнергии состоятся в селе Лозуватка - ограничения будут действовать на улице Парковий.
13 февраля 2026 года с 08:00 до 16:00
Временные перерывы в электроснабжении запланированы сразу в нескольких населенных пунктах:
- в селе Лозуватка - на ул. Парковий;
- в селе Топильна - на ул. Кобзаря, в частности, в помещениях Топильнянского старостата, фельдшерско-акушерского пункта и почтового отделения;
- в городе Шпола – на ул. Козацький.
Плановые работы производятся с целью повышения надежности и качества электроснабжения. Жителей просят заранее подготовиться к возможным неудобствам, спланировать использование электроприборов и учесть указанную информацию по повседневным делам. Электроснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Новый график движения поездов в Черкасской области: что изменилось для пассажиров.
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области: сколько будут платить жители по новым условиям.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области: сколько теперь придется платить.