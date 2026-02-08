Возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей, поэтому составлены дополнительные графики отключения света в неделю с 9 по 15 февраля в Черкасской области.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 9 по 15 февраля продлятся в части региона, в связи с профилактическими работами, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредил Шполянский филиал «Черкасиобленерго».

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света на неделю с 9 по 15 февраля в Черкасской области. Шполянский филиал ПАТ «Черкасиобленерго» предупреждает об отключении электроэнергии в общине.

9 февраля 2026 года с 08:00 до 17:00

В селе Журавка электроснабжение будет временно приостановлено в части домов, расположенных на улицах Краевыдна и Козацька.

10 февраля 2026 года с 08:00 до 17:00

В селе Водяне обесточивание коснется домов на улицах Шевченка и Садова, в том числе в районе тракторной бригады.

11 февраля 2026 года с 08:00 до 17:00

Плановые отключения электроэнергии состоятся в селе Лозуватка - ограничения будут действовать на улице Парковий.

13 февраля 2026 года с 08:00 до 16:00

Временные перерывы в электроснабжении запланированы сразу в нескольких населенных пунктах:

в селе Лозуватка - на ул. Парковий;

в селе Топильна - на ул. Кобзаря, в частности, в помещениях Топильнянского старостата, фельдшерско-акушерского пункта и почтового отделения;

в городе Шпола – на ул. Козацький.

Плановые работы производятся с целью повышения надежности и качества электроснабжения. Жителей просят заранее подготовиться к возможным неудобствам, спланировать использование электроприборов и учесть указанную информацию по повседневным делам. Электроснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график движения поездов в Черкасской области: что изменилось для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области: сколько будут платить жители по новым условиям.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области: сколько теперь придется платить.