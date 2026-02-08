Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 9 по 15 лютого триватимуть у частині регіону, у зв'язку з профілактичними роботами, повідомляє Politeka.net.
Про це попередила Шполянська філія «Черкасиобленерго».
У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла на тиждень з 9 по 15 лютого в Черкаській області. Шполянська філія ПАТ «Черкасиобленерго» попереджає про відключення електроенергії в громаді.
9 лютого 2026 року з 08:00 до 17:00
У селі Журавка електропостачання буде тимчасово припинене у частині будинків, розташованих на вулицях Краєвидна та Козацька.
10 лютого 2026 року з 08:00 до 17:00
У селі Водяне знеструмлення торкнеться будинків на вулицях Шевченка та Садова, зокрема в районі тракторної бригади.
11 лютого 2026 року з 08:00 до 17:00
Планові відключення електроенергії відбудуться у селі Лозуватка — обмеження діятимуть на вулиці Парковій.
13 лютого 2026 року з 08:00 до 16:00
Тимчасові перерви в електропостачанні заплановані одразу в кількох населених пунктах:
- у селі Лозуватка — на вул. Парковій;
- у селі Топильна — на вул. Кобзаря, зокрема у приміщеннях Топильнянського старостату, фельдшерсько-акушерського пункту та поштового відділення;
- у місті Шпола — на вул. Козацькій.
Планові роботи проводяться з метою підвищення надійності та якості електропостачання. Жителів просять завчасно підготуватися до можливих незручностей, спланувати використання електроприладів та врахувати зазначену інформацію у повсякденних справах. Електропостачання буде відновлено одразу після завершення робіт.
