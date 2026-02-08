Можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, тому складено додаткові графіки відключення світла на тиждень з 9 по 15 лютого в Черкаській області.

Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 9 по 15 лютого триватимуть у частині регіону, у зв'язку з профілактичними роботами, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила Шполянська філія «Черкасиобленерго».

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла на тиждень з 9 по 15 лютого в Черкаській області. Шполянська філія ПАТ «Черкасиобленерго» попереджає про відключення електроенергії в громаді.

9 лютого 2026 року з 08:00 до 17:00

У селі Журавка електропостачання буде тимчасово припинене у частині будинків, розташованих на вулицях Краєвидна та Козацька.

10 лютого 2026 року з 08:00 до 17:00

У селі Водяне знеструмлення торкнеться будинків на вулицях Шевченка та Садова, зокрема в районі тракторної бригади.

11 лютого 2026 року з 08:00 до 17:00

Планові відключення електроенергії відбудуться у селі Лозуватка — обмеження діятимуть на вулиці Парковій.

13 лютого 2026 року з 08:00 до 16:00

Тимчасові перерви в електропостачанні заплановані одразу в кількох населених пунктах:

у селі Лозуватка — на вул. Парковій;

у селі Топильна — на вул. Кобзаря, зокрема у приміщеннях Топильнянського старостату, фельдшерсько-акушерського пункту та поштового відділення;

у місті Шпола — на вул. Козацькій.

Планові роботи проводяться з метою підвищення надійності та якості електропостачання. Жителів просять завчасно підготуватися до можливих незручностей, спланувати використання електроприладів та врахувати зазначену інформацію у повсякденних справах. Електропостачання буде відновлено одразу після завершення робіт.

