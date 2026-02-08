Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 лютого у Запоріжжі дозволяє жителям заздалегідь підготуватися до коливань температури.

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 лютого у Запоріжжі свідчить про мрозні ночі та поступове потепління, повідомляє Politeka

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 лютого у Запоріжжі опублікували на сайті sinoptik.ua.

9 лютого відзначиться холодним ранком до -7°, а денна температура опуститься до -8°, при цьому ясна погода на день і вечір прийде після похмурого ранку. Вітер залишатиметься помірним, а опадів не очікується.

10 лютого у місті небо буде чистим весь день, нічна температура опуститься до -11°, денна до -4°. Вітер буде помірним. Опадів не передбачається.

Наступного дня, 11 лютого, небо з ранку буде затягнуте хмарами і залишатиметься похмурим до вечора, температура коливатиметься від -8° до -2°, вітер помірний, опади відсутні.

12 лютого хмарність протримається цілий день, нічна температура досягне -1°, денна +7°, хмари покриють небо, опадів не очікується, вітер посилиться до 6 м/с.

13 лютого у місті протягом усього дня буде хмарно, ранковий дрібний дощ посилиться вдень і йтиме практично до вечора, денна температура підніметься до +8°, вітер буде помірним.

14 лютого сонце рідко з’являтиметься з-за хмар, дрібний дощ очікується вночі та вдень, закінчиться лише ближче до вечора, денна температура +7°, нічна +5°, вітер помірний.

15 лютого небо буде похмурим, але обійдеться без опадів. Нічна температура +1°, денна +6°, вітер залишатиметься слабким, що створить спокійний день для прогулянок і повсякденних справ.

Прогноз погоди з 9 по 15 лютого у Запоріжжі дозволяє місцевим планувати свій тиждень, враховуючи природні примхи.

