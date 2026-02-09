Жителей просят заранее подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 10 февраля.

Украинцам обнародовали дополнительные графики отключения света в Одесской области , которые будут действовать уже 10 февраля, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на «Одеські електромережі».

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «Одеські електромережі» будет проводить профилактические работы. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии:

с. Бочманивка (08:00–20:00)

Центральна, Шевченка

с. Новоселивка (08:00–20:00)

Молодижна, Садова, Насиннева, Новоселив

с-ще Чубивка (08:00–20:00)

Прывокзальна, Петровського

с. Клыментове (08:00–17:00)

Центральна

с. Станиславка (08:00–17:00)

Шкильна, Центральна, Зарична, Комаривська

с. Гертопи (08:00–20:00)

В рамках Каролино-Бугазского сельского территориального общества запланированы профилактические работы на электросетях. В связи с этими работами, 10 февраля 2026 будет временно прекращено электроснабжение с 09:00 до 18:00 в поселке Затока, в частности на улице Бульвар Золотый Бериг.

10 февраля 2026 в Беляевци запланировано проведение профилактических работ на электросетях. В связи с этим с 08:00 до 17:00 будет временно прекращена подача электроэнергии на территории некоторых домов, расположенных по адресу: проспект Незалежности и улица Костына.

Жителей просят заранее подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 10 февраля, учесть это при планировании ежедневных дел и пользоваться электроприборами с осторожностью.

ДТЭК «Одеські електромережі» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram.



Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кто может надеяться на поддержку.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: переселенцам дадут больше выплат, но повезет не всем.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе: как получить эту поддержку.