Украинцам обнародовали дополнительные графики отключения света в Одесской области , которые будут действовать уже 10 февраля, сообщает Politeka.net.
О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на «Одеські електромережі».
В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «Одеські електромережі» будет проводить профилактические работы. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии:
с. Бочманивка (08:00–20:00)
- Центральна, Шевченка
с. Новоселивка (08:00–20:00)
- Молодижна, Садова, Насиннева, Новоселив
с-ще Чубивка (08:00–20:00)
- Прывокзальна, Петровського
с. Клыментове (08:00–17:00)
- Центральна
с. Станиславка (08:00–17:00)
- Шкильна, Центральна, Зарична, Комаривська
с. Гертопи (08:00–20:00)
В рамках Каролино-Бугазского сельского территориального общества запланированы профилактические работы на электросетях. В связи с этими работами, 10 февраля 2026 будет временно прекращено электроснабжение с 09:00 до 18:00 в поселке Затока, в частности на улице Бульвар Золотый Бериг.
10 февраля 2026 в Беляевци запланировано проведение профилактических работ на электросетях. В связи с этим с 08:00 до 17:00 будет временно прекращена подача электроэнергии на территории некоторых домов, расположенных по адресу: проспект Незалежности и улица Костына.
Жителей просят заранее подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 10 февраля, учесть это при планировании ежедневных дел и пользоваться электроприборами с осторожностью.
ДТЭК «Одеські електромережі» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram.
