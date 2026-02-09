Жителів просять заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 10 лютого.

Українцям оприлюднили додаткові графіки відключення світла в Одеській області, що будуть діяти вже на 10 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Одеські електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «Одеські електромережі» буде проводити профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії:

с. Бочманівка (08:00–20:00)

Центральна, Шевченка

с. Новоселівка (08:00–20:00)

Молодіжна, Садова, Насіннева, Новоселів

с-ще Чубівка (08:00–20:00)

Привокзальна, Петровського

с. Климентове (08:00–17:00)

Центральна

с. Станіславка (08:00–17:00)

Шкільна, Центральна, Зарічна, Комарівська

с. Гертопи (08:00–20:00)

У межах Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади заплановані профілактичні роботи на електромережах. У зв’язку з цими роботами, 10 лютого 2026 року буде тимчасово припинено електропостачання з 09:00 до 18:00 у селищі Затока, зокрема на вулиці Бульвар Золотий Беріг.

10 лютого 2026 року у Біляївці заплановано проведення профілактичних робіт на електромережах. У зв’язку з цим з 08:00 до 17:00 буде тимчасово припинено подачу електроенергії на території деяких будинків, що розташовані за адресами: проспект Незалежності та вулиця Костіна.

Жителів просять заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 10 лютого, врахувати це при плануванні щоденних справ та користуватися електроприладами з обережністю.

ДТЕК «Одеські електромережі» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

