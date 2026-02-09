Українцям оприлюднили додаткові графіки відключення світла в Одеській області, що будуть діяти вже на 10 лютого, повідомляє Politeka.net.
Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Одеські електромережі».
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «Одеські електромережі» буде проводити профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії:
с. Бочманівка (08:00–20:00)
- Центральна, Шевченка
с. Новоселівка (08:00–20:00)
- Молодіжна, Садова, Насіннева, Новоселів
с-ще Чубівка (08:00–20:00)
- Привокзальна, Петровського
с. Климентове (08:00–17:00)
- Центральна
с. Станіславка (08:00–17:00)
- Шкільна, Центральна, Зарічна, Комарівська
с. Гертопи (08:00–20:00)
У межах Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади заплановані профілактичні роботи на електромережах. У зв’язку з цими роботами, 10 лютого 2026 року буде тимчасово припинено електропостачання з 09:00 до 18:00 у селищі Затока, зокрема на вулиці Бульвар Золотий Беріг.
10 лютого 2026 року у Біляївці заплановано проведення профілактичних робіт на електромережах. У зв’язку з цим з 08:00 до 17:00 буде тимчасово припинено подачу електроенергії на території деяких будинків, що розташовані за адресами: проспект Незалежності та вулиця Костіна.
Жителів просять заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 10 лютого, врахувати це при плануванні щоденних справ та користуватися електроприладами з обережністю.
ДТЕК «Одеські електромережі» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто може сподіватися на підтримку.
Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: переселенцям дадуть більше виплат, але пощастить не всім.
Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі: як отримати цю підтримку.