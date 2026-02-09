В 2026 году действует отдельная система пенсионных доплат для пенсионеров в Запорожской области, благодаря чему можно получить больше денег.

Законодательство предусматривает возможность увеличения выплат для отдельных категорий благодаря доплатам для пенсионеров в Запорожье.

Выплаты предусмотрены законодательством Украины.

В 2026 году действует отдельная система пенсионных доплат для людей, чей вклад в государство признан особенным. Ее регулирует Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Размер доплаты для пенсионеров в Запорожье в 2026 году составляет от 23% до 40% прожиточного минимума, что составляет примерно от 596 гривен до 1 038 гривен ежемесячно. К тому же такие надбавки начисляют сверх основной пенсии и не зависят от стажа или размера зарплаты.

Таким образом, право на нее в настоящее время имеют:

Герои Украины;

астронавты;

победители Олимпийских и Паралимпийских игр;

лица со званиями "народный" или "почетный";

а также многодетные родители, воспитавшие пятерых и более детей.

Кто не будет иметь права на повышенную надбавку за особые заслуги

Обновленные нормы законодательства окончательно отмежевались от советской системы поощрений. Ордена, медали и другие награды времен СССР больше не являются основанием для назначения новых пенсионных надбавок. Если такая надбавка не была оформлена раньше, получить ее за советские заслуги уже невозможно.

В то же время государство пересмотрело подходы к современным основаниям для поддержки. В частности, перечень получателей расширили за счет участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированных, сообщили в Пенсионном фонде.

Вместе с тем, закон четко определяет категории лиц, которые не могут претендовать на такие доплаты. К ним были отнесены народные депутаты и депутаты местных советов четырех созывов. Законодатель исходит из того, что уровень их социального обеспечения не требует дополнительного финансового поощрения со стороны государства.

