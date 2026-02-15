Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вынуждено.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вступило в силу в Гощанской общине, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в местном поселковом совете. Новые цены касаются водоснабжения и обоснованы износом сетей, ростом расходов на электроэнергию, топливо и материалы для ремонтов.

КП "Агентство развития Гощи-Тучин" обслуживает 14 населенных пунктов, более 18 км водопроводных сетей и 17 скважин. Предприятие работает с восьми работниками, поэтому модернизация инфраструктуры без дополнительного финансирования невозможна.

Решением исполкома №118 от 15 декабря 2025 тариф установлен на уровне 61,03 грн за кубометр. Ставка не пересматривалась с 2018 года, хотя расходы на электроэнергию и материалы значительно выросли.

Местный совет отмечает, что часть жителей не платит за воду, что приводит к нехватке средств и влияет на состояние сетей. Для поддержки населения планируется программа компенсации, которая будет покрывать около 40% тарифа. Таким образом, фактическая стоимость для жителей будет составлять примерно 37 грн за кубометр и заработает с марта после утверждения исполкомом.

При стабильной оплате услуг предприятие начнет работы по улучшению качества воды — установке станций обезжелезивания и постепенному обновлению трубопроводов. Для сравнения, в соседних общинах тарифы на воду уже составляют около 40 грн и более.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области — вынужденный шаг, необходимый для стабильной работы системы водоснабжения и поддержки инфраструктуры. Жителям советуют своевременно оплачивать счета и следить за сообщениями поселкового совета о программе компенсации.

