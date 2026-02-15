Експерти наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області є вимушеним.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області набрало чинності у Гощанській громаді, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у місцевій селищній раді. Нові розцінки стосуються водопостачання і обґрунтовані зношеністю мереж, зростанням витрат на електроенергію, паливо та матеріали для ремонтів.

КП «Агентство розвитку Гощі-Тучин» обслуговує 14 населених пунктів, понад 18 км водопровідних мереж і 17 свердловин. Підприємство працює з восьми працівниками, тому модернізація інфраструктури без додаткового фінансування неможлива.

Рішенням виконкому №118 від 15 грудня 2025 року тариф встановлено на рівні 61,03 грн за кубометр. Ставка не переглядалася з 2018 року, хоча витрати на електроенергію та матеріали суттєво зросли.

Місцева рада зазначає, що частина мешканців не сплачує за воду, що призводить до нестачі коштів і впливає на стан мереж. Для підтримки населення планується програма компенсації, яка покриватиме близько 40% тарифу. Таким чином фактична вартість для жителів становитиме приблизно 37 грн за кубометр і запрацює з березня після затвердження виконкомом.

За умови стабільної оплати послуг підприємство розпочне роботи з покращення якості води — встановлення станцій знезалізнення та поступове оновлення трубопроводів. Для порівняння, у сусідніх громадах тарифи на воду вже сягають близько 40 грн і більше.

Експерти наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області — вимушений крок, необхідний для стабільної роботи системи водопостачання та підтримки інфраструктури. Мешканцям радять своєчасно сплачувати рахунки та стежити за повідомленнями селищної ради щодо програми компенсації.

