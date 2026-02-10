Графики отключения света в Ровенской области на 11 февраля будут продолжаться из-за профилактических работ, проводимых электричеством, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго».

Появился подробный график плановых отключений электроэнергии в Ровенской области на 11 февраля. Ограничения связаны с проведением планируемых ремонтных и технических работ на электросетях, направленных на повышение надежности и безопасности электроснабжения.

С 9:00 до 17:00 запланированы временные отключения электроэнергии в селе Омельяна. Ограничения будут касаться отдельных домовладений на ряде улиц населенного пункта:

И.Багряного 13

Весняна 13

Весняна 11, 2, 2A, 32, 4, 7, 9

Также с 9:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать в селе Шпанив. Причиной проведения плановых ремонтных работ на электросетях. Ограничения будут действовать для ряда потребителей по указанным адресам:

Била 22, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

Гайова 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 35

Гайовый 10, 2, 4, 6, 8

Княгыни Ольгы 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9

Короленка 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9

Мыру 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9

Польова 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 6, 8

Робитныча

Сагайдачного 20

Весняна 10, 12, 17, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Фруктова 2

Центральна 14, 16, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40

Кроме того, в населенном пункте Бармакы с 9 до 17 часов введут временные ограничения электроснабжения. Обесточение будет касаться не всего города, а только отдельных домов, расположенных на определенных улицах:

Барвинкова 2, 2Б, 2а, 2в

массив «Сонячный» 11

В селе Клевань с 9 до 17 часов будут продолжаться обесточивание домов на улицах:

Вербова — 1, 3

Грыбна — 7

Надии — 22, 26

Незалежности — 11, 11А, 13А, 14, 15, 15, 17, 15, 17, 17, 17, 17А, 18а, 20, 20Б, 20В, 20г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6в, 7, 8, 8А, 9, ВОД ВЕЖА

Пересопныцька — 2, 8

Тополева — 2, 6

Яблунева — 1, 2, 3, 5, 8

Жителей просят заранее учесть эти изменения и подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении.

«Рівнеобленерго» рекомендует жителям следить за актуальными графиками отключений на официальном сайте компании, а также в чат-ботах в Viber и Telegram. Жители региона призывают заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением и учесть их при планировании повседневных дел.

