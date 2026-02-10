З'явився детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 11 лютого.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 11 лютого триватимуть через профілактичні роботи, що проводитимуть електрики, пише Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».

З'явився детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 11 лютого. Обмеження пов’язані з проведенням запланованих ремонтних і технічних робіт на електромережах, спрямованих на підвищення надійності та безпеки електропостачання.

З 9:00 до 17:00 заплановані тимчасові відключення електроенергії в селі В.Омеляна. Обмеження стосуватимуться окремих домоволодінь на низці вулиць населеного пункту:

І.Багряного 13

Весняна 13

Весняна 11, 2, 2A, 32, 4, 7, 9

Також з 9:00 до 17:00 електропостачання буде відсутнє в селі Шпанів. Причиною є проведення планових ремонтних робіт на електромережах. Обмеження діятимуть для низки споживачів за визначеними адресами:

Біла 22, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

Гайова 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 35

Гайовий 10, 2, 4, 6, 8

Княгині Ольги 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9

Короленка 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9

Миру 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9

Польова 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 6, 8

Робітнича

Сагайдачного 20

Весняна 10, 12, 17, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Фруктова 2

Центральна 14, 16, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40

Окрім цього, у населеному пункті Бармаки з 9 до 17 години запровадять тимчасові обмеження електропостачання. Знеструмлення стосуватиметься не всього міста, а лише окремих будинків, розташованих на визначених вулицях:

Барвінкова 2, 2Б, 2а, 2в

масив «Сонячний» 11

В селі Клевань з 9 до 17 години триватимуть знеструмлення будинків на вулицях:

Вербова — 1, 3

Грибна — 7

Надії — 22, 26

Незалежності — 11, 11А, 13А, 14, 15, 15, 17, 15, 17, 17, 17, 17А, 18а, 20, 20Б, 20В, 20г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6в, 7, 8, 8А, 9, ВОД ВЕЖА

Пересопницька — 2, 8

Тополева — 2, 6

Яблунева — 1, 2, 3, 5, 8

Мешканців просять заздалегідь врахувати ці зміни та підготуватися до можливих перерв у електропостачанні.

«Рівнеобленерго» рекомендує мешканцям стежити за актуальними графіками відключень на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону закликають заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та врахувати їх під час планування повсякденних справ.

