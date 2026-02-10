Графіки відключення світла у Рівненській області на 11 лютого триватимуть через профілактичні роботи, що проводитимуть електрики, пише Politeka.net.
Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».
З'явився детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 11 лютого. Обмеження пов’язані з проведенням запланованих ремонтних і технічних робіт на електромережах, спрямованих на підвищення надійності та безпеки електропостачання.
З 9:00 до 17:00 заплановані тимчасові відключення електроенергії в селі В.Омеляна. Обмеження стосуватимуться окремих домоволодінь на низці вулиць населеного пункту:
- І.Багряного 13
- Весняна 13
- Весняна 11, 2, 2A, 32, 4, 7, 9
Також з 9:00 до 17:00 електропостачання буде відсутнє в селі Шпанів. Причиною є проведення планових ремонтних робіт на електромережах. Обмеження діятимуть для низки споживачів за визначеними адресами:
- Біла 22, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
- Гайова 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 35
- Гайовий 10, 2, 4, 6, 8
- Княгині Ольги 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9
- Короленка 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9
- Миру 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9
- Польова 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 6, 8
- Робітнича
- Сагайдачного 20
- Весняна 10, 12, 17, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 9
- Фруктова 2
- Центральна 14, 16, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40
Окрім цього, у населеному пункті Бармаки з 9 до 17 години запровадять тимчасові обмеження електропостачання. Знеструмлення стосуватиметься не всього міста, а лише окремих будинків, розташованих на визначених вулицях:
- Барвінкова 2, 2Б, 2а, 2в
- масив «Сонячний» 11
В селі Клевань з 9 до 17 години триватимуть знеструмлення будинків на вулицях:
- Вербова — 1, 3
- Грибна — 7
- Надії — 22, 26
- Незалежності — 11, 11А, 13А, 14, 15, 15, 17, 15, 17, 17, 17, 17А, 18а, 20, 20Б, 20В, 20г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6в, 7, 8, 8А, 9, ВОД ВЕЖА
- Пересопницька — 2, 8
- Тополева — 2, 6
- Яблунева — 1, 2, 3, 5, 8
Мешканців просять заздалегідь врахувати ці зміни та підготуватися до можливих перерв у електропостачанні.
«Рівнеобленерго» рекомендує мешканцям стежити за актуальними графіками відключень на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону закликають заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та врахувати їх під час планування повсякденних справ.
