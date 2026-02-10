Прогноз погоды на неделю с 11 по 17 февраля в Запорожье предполагается в основном облачные дни с небольшими дождями и прояснениями.

Прогноз погоды на неделю с 11 по 17 февраля в Запорожье предусматривает, что температура будет колебаться от морозных ночей до теплых дневных показателей, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 11 по 17 февраля в Запорожье опубликовали на платформе sinoptik.ua.

11 февраля в городе ожидается облачная погода, днем ​​возможны краткие прояснения. Ночная температура будет составлять -8°, утренняя -9°, дневная -2°, вечерняя -3°. Ветер будет колебаться от 1,7 до 3 м/с, влажность 26-72%. Осадков не предполагается.

12 февраля небо в городе будет облачным, без осадков. Ночная температура снизится до -6°, днем ​​воздух прогреется до +4°. Ветер будет достигать 2,9–4,5 м/с, влажность 66–98%.

13 февраля облачность сохранится на весь день. Утром возможен мелкий дождь, который к середине дня закончится. Температура будет колебаться от +1° до +7°, ветер 2,7–5,2 м/с, вероятность осадков до 28%.

14 февраля будет преобладать пасмурное небо, которое прояснится вечером. Днем будет идти дождь, днем ​​он ослабеет, а к вечеру прекратится. Дневная температура достигнет +7°, ночная +3°, ветер 1,8–2,7 м/с.

15 февраля облачность продержится весь день. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь. Температура будет колебаться от +3 до +6°, ветер 0,7–7,1 м/с, влажность 87–95%.

16 февраля день будет преимущественно облачным. Ночью будет идти мелкий дождь, который утром прекратится. Дневная температура поднимется до +3°, ночная опустится до +1°, ветер 4,6–5,6 м/с, влажность 62–99%.

17 февраля облачная погода будет держаться до вечера без осадков. Дневная температура достигнет 0, ночная -3, ветер 3,9-5,3 м/с, влажность 54-74%.

В течение недели прогноз погоды на неделю с 11 по 17 февраля в Запорожье демонстрирует переменную атмосферу с периодическими осадками и умеренным ветром.

