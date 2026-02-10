Прогноз погоди на тиждень з 11 по 17 лютого у Запоріжжі передбачає переважно хмарні дні з поєднанням невеликих дощів та прояснень.

Прогноз погоди на тиждень з 11 по 17 лютого у Запоріжжі передбачає, що температура коливатиметься від морозних ночей до теплих денних показників, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 11 по 17 лютого у Запоріжжі опублікували на платформі sinoptik.ua.

11 лютого у місті очікується хмарна погода, вдень можливі короткі прояснення. Нічна температура становитиме -8°, ранкова -9°, денна -2°, вечірня -3°. Вітер коливатиметься від 1,7 до 3 м/с, вологість 26–72%. Опадів не передбачається.

12 лютого небо у місті буде вкрите хмарами, без опадів. Нічна температура знизиться до -6°, вдень повітря прогріється до +4°. Вітер сягатиме 2,9–4,5 м/с, вологість 66–98%.

13 лютого хмарність збережеться на весь день. Вранці можливий дрібний дощ, який до середини дня закінчиться. Температура коливатиметься від +1° до +7°, вітер 2,7–5,2 м/с, ймовірність опадів до 28%.

14 лютого переважатиме похмуре небо, яке проясниться лише ввечері. Вранці йтиме дощ, вдень він послабшає, а до вечора припиниться. Денна температура досягне +7°, нічна +3°, вітер 1,8–2,7 м/с.

15 лютого хмарність триматиметься весь день. У другій половині дня очікується дрібний дощ. Температура коливатиметься від +3° до +6°, вітер 0,7–7,1 м/с, вологість 87–95%.

16 лютого день буде переважно хмарним. Уночі очікується дрібний дощ, який вранці припиниться. Денна температура підніметься до +3°, нічна опуститься до +1°, вітер 4,6–5,6 м/с, вологість 62–99%.

17 лютого хмарна погода утримається до вечора без опадів. Денна температура досягне 0°, нічна -3°, вітер 3,9–5,3 м/с, вологість 54–74%.

Протягом усього тижня прогноз погоди на тиждень з 11 по 17 лютого у Запоріжжі демонструє змінну атмосферу з періодичними опадами та помірним вітром.

