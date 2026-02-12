Сообщается, что 13 февраля в отдельных районах и некоторых улицах Чернигова вводятся плановые графики отключения электроэнергии.

Графики отключения света в Чернигове на 13 февраля продлятся из-за плановых работ в городе, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в «Чернігівобленерго».

Сообщается, что 13 февраля в отдельных районах и некоторых улицах Чернигова состоятся плановые отключения электроэнергии. Ограничения связаны с проведением технических работ по обслуживанию и обновлению городских электросетей.

Горожане призывают заранее ознакомиться с графиками, учесть возможные временные перебои с электроснабжением и соответственно спланировать свои дела.

С 9 до 17 часов в Чернигове будут продолжаться по ряду адресов. В частности электричество будут выключать в домах, находящихся на улицах:

1-й Глухивськый — № 1, 1а, 3, 3а, 4, 6, 6а, 7, 9;

2-й Глухивськый — № 1, 4, 5, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18; вул.

Алєксеева — № 47, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 80, 82, 84;

Анатолия Погрибного — № 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 26б, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52;

Васыля Будныка — № 3–39, 4а, 27а, 27б;

Гарамив — № 20, 22, 22а;

Гетьмана Полуботка — № 128, 130;

Глухивська — № 1–10, 2а, 2б, 3а;

Городнянська — № 1–11, 13, 15, 17, 19, 21, 8а, 8б, 10а;

Дмытра Самоквасова — № 1–6;

Добровольцив — № 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Елецька — № 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12а, 14б, 16, 16А, 18, 19, 20, 20а, 20б, 22, 24;

Земська — № 65;

Ивана Выговського — № 1–12, 1а, 2а, 11а, 12а, 14;

Кастуся Калыновського — № 1, 2;

Кырыла Розумовського — № 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62В, 62г, 64, 66, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 95А, 97, 97а, 99, 99а, 151, 151а, 153, 153а, 153б, 153В, 155, 155а, 157;

Корюкивська — № 1;

Кукушанка — № 1;

Леонида Каденюка — № 1–23, 6а, 15а, 17А, 23а;

Лытовська — № 2, 2а, 2б, 2В, 4, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15г, 15Д, 17, 17а, 17б, 19б, 21, 21а, 23, 23а;

Льотна — № 3а;

Лугова — № 58;

Мыру — № 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 216–270;

Молчанова — № 1–9, 11, 13, 15, 17, 2а, 5А, 8а;

Олександра Довженка — № 1–6, 8, 8А, 10, 12, 12а, 14, 15;

Олександра Тыщынського — № 3–34, 36, 38–42, 44, 46, 46б, 48, 49, 4а, 19а, 20а;

Пивци — № 1, 1А, 1в, 3, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А;

Пласту — № 2а, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32;

Полуботка — № 63, 73, 75, 77А, 77Б, 83, 84а, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 108А, 118, 122а, 124, 124а, 126а, 126б, 128, 128а, 128б, 130, 130а;

Прывитна — № 2–21, 20а, 23, 25, 27, 27а;

Сагайдак — № 1–24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 1а, 6а, 8а, 10а, 13б, 14А, 15а;

Сагайдак 1-й — № 12, 17;

Садова — № 11А;

Седнывськый — № 1, 1а, 3, 3а, 4, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 18, 17Б;

Сичовых стрильцив — № 1–31, 33, 35, 37, 2а, 2б, 5а, 26а, 28а;

Сонячна-Подусивка — № 2а, 2Б, 3–15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 6а, 8а, 14А;

Спортывна — № 6, 32, 34, 36, 36а, 38, 39, 41–43, 45–47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59А;

Старострыженська — № 3–23, 6а, 14а, 18а, 23а; вул. Стрілецька — № 28;

Теробороны — № 52а, 52б, 54, 54а, 56–81, 83, 85, 87, 89, 91–93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 138, 138а, 139, 141, 141а, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 159;

Тиха — № 3;

Чернигивська — № 1–25, 1Б, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А;

Чернигивськый — № 16;

Ягидна — № 1, 3;

Ящука — № 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23.

С 09:30 до 15:30 часы будут продолжаться обесточивание. Они касаются улиц:

Дачне товарыство «Лелека» — № 15, 16, 17, 21, 26, 27;

Ушынського — № 36А.

Графики отключений «Чернігівобленерго» можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключения», а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: новые цены уже начали действовать.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какие цены начали действовать.

Как сообщала Politeka, График отключения воды на февраль в Чернигове: точные даты и адреса, где будут действовать ограничения.