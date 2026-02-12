В Сумах будут введены дополнительные плановые графики отключения электроэнергии на 13 февраля.

Дополнительные графики отключения света в Сумах будут проходить в городе из-за профилактических работ, которые продлятся 13 февраля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумиобленерго».

В Сумах будут введены графики плановых отключений электроэнергии на 13 февраля в связи с проведением профилактических и ремонтных работ на электросетях.

Как сообщают энергетики, временные ограничения связаны с необходимостью технического обслуживания оборудования, модернизации сетей и повышения надежности электроснабжения в городе. Работы выполняются с целью предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения стабильной работы энергосистемы.

С 08:00 до 14:00 не будет электричества из-за плановых работ в городе. Ограничения охватят следующие адреса:

Мамаивщына — №27, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37, 37А, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57;

Нызивська — №18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 58;

Героив полку «Азов» — №117, 118, 119, 120, 120А, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 138, 140, 142, 142А, 144, 148, 150, 150/1, 152, 154, 156, 156/1, 158, 158А, 160, 162, 162А, 164, 166, 168, 170, 170/1, 172, 174;

Старосильська — №13, 15, 17, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 40/1, 42, 44, 44А, 46, 46А, 48, 48А, 98, 99.

С 08:00 до 15:00 часов будут действовать отключения в домах, находящихся на улицах:

Максыма Березовського — №11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19А;

Нины Вирченко — №4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 19, 19/1, 21, 21А, 23, 25, 25А;

Даныла Галыцького — №116, 117, 118, 118А, 123, 124, 125, 125/1, 125/3, 126, 127А, 127/1, 128, 129, 130, 131, 131А, 132, 133, 135, 136, 136/2, 137, 138, 139, 139/1, 141, 142, 146/1, 146/2, 147, 148, 149, 150А, 151, 153, 155, 159, 161, 165, 167;

Геннадия Петрова — №1, 2, 3, 4, 5, 6.

С 08:00 до 16:00 часов также будут продолжаться дополнительные графики отключения света. Они касаются домов по адресам:

пров. Спортывный — №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19;

пров. Кленовый — №1–17, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34;

Осиння — №1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 33;

Инстытутська — №1, 2, 3, 4, 6, 8, 10;

Иподромна — №25;

Компресорна — №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17/1, 22;

Кожедуба — №24, 25, 25/1, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 38/1;

Васыля Лыпкмвського — №1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27.

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумиобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

