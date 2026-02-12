У Сумах запровадять додактові планові графіки відключення електроенергії на 13 лютого.

Додаткові графіки відключення світла у Сумах триватимуть у місті через профілактичні роботи, що триватимуть 13 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

У Сумах запровадять планові графіки відключення електроенергії на 13 лютого у зв’язку з проведенням профілактичних та ремонтних робіт на електромережах.

Як повідомляють енергетики, тимчасові обмеження пов’язані з необхідністю технічного обслуговування обладнання, модернізації мереж та підвищення надійності електропостачання в місті. Роботи виконуються з метою запобігання аварійним ситуаціям і забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

З 08:00 до 14:00 години не буде електрики через планові роботи в місті. Обмеження охоплять наступні адреси:

Мамаївщина — №27, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37, 37А, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57;

Низівська — №18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 58;

Героїв полку «Азов» — №117, 118, 119, 120, 120А, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 138, 140, 142, 142А, 144, 148, 150, 150/1, 152, 154, 156, 156/1, 158, 158А, 160, 162, 162А, 164, 166, 168, 170, 170/1, 172, 174;

Старосільська — №13, 15, 17, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 40/1, 42, 44, 44А, 46, 46А, 48, 48А, 98, 99.

З 08:00 до 15:00 години будуть діяти вимкнення в будинках, що знаходяться на вулицях:

Максима Березовського — №11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19А;

Ніни Вірченко — №4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 19, 19/1, 21, 21А, 23, 25, 25А;

Данила Галицького — №116, 117, 118, 118А, 123, 124, 125, 125/1, 125/3, 126, 127А, 127/1, 128, 129, 130, 131, 131А, 132, 133, 135, 136, 136/2, 137, 138, 139, 139/1, 141, 142, 146/1, 146/2, 147, 148, 149, 150А, 151, 153, 155, 159, 161, 165, 167;

Геннадія Петрова — №1, 2, 3, 4, 5, 6.

З 08:00 до 16:00 години також триватимуть додаткові графіки відключення світла. Вони стосуються будинків за адресами:

пров. Спортивний — №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19;

пров. Кленовий — №1–17, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34;

Осіння — №1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 33;

Інститутська — №1, 2, 3, 4, 6, 8, 10;

Іподромна — №25;

Компресорна — №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17/1, 22;

Кожедуба — №24, 25, 25/1, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 38/1;

Василя Липківського — №1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27.

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

