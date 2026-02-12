Обнародован детальный график плановых отключений электроэнергии в Ровенской области на 13 февраля.

В Ровенской области 13 февраля продолжат действовать графики временных отключений электроэнергии из-за проведения плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго».

Обнародован детальный график плановых отключений электроэнергии в Ровенской области на 13 февраля. Временные отключения необходимы для выполнения технического обслуживания сетей, модернизации оборудования и повышения надежности энергосистемы области.

Село Городок также ждут отключения электричества. Дополнительные ограничения будут действовать с 9 до 17 часов на улицах:

Зарична 1, 11, 12, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22А, 23, 25, 27, 29, 2А, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 3а, 4, 41А, 43, 45, 5, 6, 6А, 8, 9

Лисова 3, 34А, 44, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 7

Штейнгеля барона 129А, 130, 133, 133А, 135, 137, 139Г

С 9 до 17 часов будут продолжаться отключения в населенном пункте Корнын. Выключать свет в домах по адресам:

Вячеслава Чорновола 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 22А, 3А, 5, 7

Вербова 9

Гарна 5

Глибока 1, 5

Дачна 1, 11, 13, 15, 15А, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Кирова 1

Островського 1, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 19, 2, 21, 21 А, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Петра Могылы 3

Покровська 17, 25

Польова 1, 10, 10А, 12, 14, 14Б, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 24А, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Тыха 1, 11, 13, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 9

Франка Ивана 6

Центральна 1, 1 А, 11, 13, 15, 16, 16, 17, 19, 1А, 21, 21А, 23, 23а, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 3Ж, 41, 41А, 47, 5, 6, 61а, 67А, 7, 73А, 74, 88а, 9

Шевченка 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 17А, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9

Шкильна 7

В селе Богуши не будет электричества из-за планового ремонта. Свет исчезнет с 9 до 17 часов по следующим адресам:

Лисна 1, 2, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 29А, 31, 32А, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 63, 65, 67, 69

Лисова 3, 4, 5, 10, 20, 24, 26, 27, 30, 34, 52А, 53, 57, 61, 75, 81

Незалежности 41

Сонячна 4, 8

Шкильна 10А, 14, 15, 16, 20

Также с 9 до 17 часов обесточений село Клевань, однако ограничения охватят только отдельные адреса:

Вербова 1, 3

Грыбна 7

Надии 22, 26

Незалежности 11, 11А, 13А, 14, 15, 17, 17А, 18а, 20, 20Б, 20В, 20г, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9

Пересопныцька 2, 8

Тополева 2, 6

Яблунева 1, 2, 3, 5, 8

Жителей просят заранее учесть эти изменения и подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении.

«Рівнеобленерго» рекомендует жителям следить за актуальными графиками отключений на официальном сайте компании, а также в чат-ботах в Viber и Telegram. Жители региона призывают заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением и учесть их при планировании повседневных дел.

