Оприлюднено детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 13 лютого.

У Рівненській області 13 лютого продовжать діяти графіки тимчасових відключень електроенергії через проведення планових ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».

Оприлюднено детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 13 лютого. Зазначимо, що тимчасові відключення необхідні для виконання технічного обслуговування мереж, модернізації обладнання та підвищення надійності енергосистеми області.

Село Городок також чекають вимкнення електрики. Додаткові обмеження діютимуть з 9 до 17 години на вулицях:

Зарічна 1, 11, 12, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22А, 23, 25, 27, 29, 2А, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 3а, 4, 41А, 43, 45, 5, 6, 6А, 8, 9

Лісова 3, 34А, 44, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 7

Штейнгеля барона 129А, 130, 133, 133А, 135, 137, 139Г

З 9 до 17 години триватимуть вимкнення в населеному пункті Корнин. Вимикатимуть світло в будинках ха адресами:

В'ячеслава Чорновола 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 22А, 3А, 5, 7

Вербова 9

Гарна 5

Глибока 1, 5

Дачна 1, 11, 13, 15, 15А, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Кірова 1

Островського 1, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 19, 2, 21, 21 А, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Петра Могили 3

Покровська 17, 25

Польова 1, 10, 10А, 12, 14, 14Б, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 24А, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Тиха 1, 11, 13, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 9

Франка Івана 6

Центральна 1, 1 А, 11, 13, 15, 16, 16, 17, 19, 1А, 21, 21А, 23, 23а, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 3Ж, 41, 41А, 47, 5, 6, 61а, 67А, 7, 73А, 74, 88а, 9

Шевченка 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 17А, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9

Шкільна 7

В селі Богуші не буде електрики через плановий ремонт. Світло зникне з 9 до 17 години за наступними адресами:

Лісна 1, 2, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 29А, 31, 32А, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 63, 65, 67, 69

Лісова 3, 4, 5, 10, 20, 24, 26, 27, 30, 34, 52А, 53, 57, 61, 75, 81

Незалежності 41

Сонячна 4, 8

Шкільна 10А, 14, 15, 16, 20

Також з 9 до 17 години знеструмлянь село Клевань, проте обмеження охоплять тільки окремі адреси:

Вербова 1, 3

Грибна 7

Надії 22, 26

Незалежності 11, 11А, 13А, 14, 15, 17, 17А, 18а, 20, 20Б, 20В, 20г, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9

Пересопницька 2, 8

Тополева 2, 6

Яблунева 1, 2, 3, 5, 8

Мешканців просять заздалегідь врахувати ці зміни та підготуватися до можливих перерв у електропостачанні.

«Рівнеобленерго» рекомендує мешканцям стежити за актуальними графіками відключень на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону закликають заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та врахувати їх під час планування повсякденних справ.

