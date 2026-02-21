Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области назначается сроком на шесть месяцев с возможностью дальнейшего продления при условии соответствия установленным требованиям.

Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области будет выплачиваться, однако условия предоставления выплат ужесточились в 2026 году.

В Кировоградской области эта поддержка будет предоставляться вне зависимости от совокупного дохода семьи, что позволит большему количеству семей получить финансовую поддержку без дополнительных ограничений по уровню заработков.

На реализацию инициативы направлено около 7 миллиардов гривен, перераспределенных из других бюджетных программ. В то же время, продолжают действовать и стандартные выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц:

2 000 гривен – для взрослых;

3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью.

Помощь назначается сроком на шесть месяцев с возможностью дальнейшего продления при условии соответствия установленным требованиям.

Кроме того, в рамках обновленной системы социальной поддержки были пересмотрены критерии оценки доходов для назначения базовой помощи. Теперь среднемесячный доход в расчете на одного человека не должен превышать 10 380 гривен, что соответствует четырем прожиточным минимумам для лиц, потерявших трудоспособность.

Кроме доходов, государство усилило и имущественный контроль во избежание злоупотреблений при получении социальной поддержки. Помощь в ВПЛ в Кировоградской области может не назначить или прекратить ее выплату, если в течение последних трех месяцев члены семьи совершили значительные финансовые операции или приобретения.

В частности, основанием для отказа или отмены является, если семья:

приобрела автомобиль, выпущенный менее пяти лет назад;

купила недвижимость или земельный участок на сумму свыше 100 000 гривен;

имеет банковские депозиты на сумму более 100 000 грн;

совершила покупку иностранной валюты или банковских металлов на сумму свыше 100 000 грн (исключение составляют расходы на лечение или образование);

владеет жильем на безопасных территориях с площадью более 13,65 м² на одного человека.

Категории, которым помощь продолжают автоматически, независимо от дохода, включают:

пенсионеров (с выплатой до 10 380 грн);

лиц с инвалидностью I и II групп;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (до 23 лет);

родителей-воспитателей, приемных родителей и опекунов.

