В Луцке с 1 марта 2026 вступает в силу повышение тарифов на коммунальные услуги, передает Politeka.

Об этом сообщает городской совет. Корректировка касается бюджетных учреждений, бизнеса и религиозных организаций, население изменения напрямую не затрагивают.

Решение было принято 17 февраля на заседании исполнительного комитета. Она предусматривает применение новых расчетов на тепловую энергию и горячую воду до 30 сентября 2026 года.

Тарифы на тепловую энергию

Для бюджетных учреждений будет действовать двухставочный тариф:

Т1 - 4 115,72 грн/Гкал (эквивалент одноставочного);

условно-сменная часть – 2 991,88 грн/Гкал;

условно-постоянная часть – 165 091,74 грн за 1 Гкал/час присоединенной нагрузки.

Для других потребителей (с НДС):

Т1 - 4 106,82 грн/Гкал;

условно-переменная – 2 979,01 грн/Гкал;

условно-постоянная - 155 946,12 грн за 1 Гкал/час.

Отдельно установлены тарифы для котельных по конкретным адресам.

Горячая вода

Для населения действуют следующие цены на м³ (с НДС):

Т1 - 177,19 грн;

Т2 - 188,78 грн;

Т3 - 175,14 грн.

Бюджетные учреждения будут платить от 248,87 грн за м³, другие потребители — до 315,54 грн в зависимости от котельной.

Решение предусматривает изменения в предыдущие тарифы исполкома от 17 сентября 2025 года. Ознакомиться со всеми приложениями можно на официальном сайте городского совета Луцка.

Городские власти советуют организациям учесть новые тарифы при планировании расходов на отопление и горячую воду, чтобы обеспечить бесперебойную работу учреждений.

Организации рекомендуют пересмотреть внутренние графики потребления и по возможности оптимизировать использование ресурсов, чтобы уменьшить расходы по новым тарифам.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве влияет на бюджетные учреждения и бизнес, поэтому важно заранее планировать финансовые расходы на отопление и горячую воду.

