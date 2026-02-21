Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області призначається строком на шість місяців із можливістю подальшого продовження за умови відповідності встановленим вимогам.

Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області буде виплачуватись, проте умови надання виплат стали жорсткішими в 2026 році, пише Politeka.net.

Розповідаємо подробиці.

У Кіровоградській області ця допомога надаватиметься незалежно від сукупного доходу сім’ї, що дозволить більшій кількості родин отримати фінансову підтримку без додаткових обмежень за рівнем заробітків.

На реалізацію ініціативи спрямовано близько 7 мільярдів гривень, які були перерозподілені з інших бюджетних програм. Водночас продовжують діяти й стандартні виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб:

2 000 гривень — для дорослих;

3 000 гривень — для дітей та осіб з інвалідністю.

Допомога призначається строком на шість місяців із можливістю подальшого продовження за умови відповідності встановленим вимогам.

Крім того, в межах оновленої системи соціальної підтримки переглянуто критерії оцінки доходів для призначення базової допомоги. Відтепер середньомісячний дохід у розрахунку на одну особу не повинен перевищувати 10 380 гривень, що відповідає чотирьом прожитковим мінімумам для осіб, які втратили працездатність.

Окрім доходів, держава посилила й майновий контроль, щоб уникнути зловживань під час отримання соціальної підтримки. Допомогу для ВПО у Кіровоградській області можуть не призначити або припинити її виплату, якщо протягом останніх трьох місяців члени родини здійснили значні фінансові операції або придбання.

Зокрема, підставою для відмови чи скасування виплат є, якщо родина:

придбала автомобіль, випущений менш ніж п’ять років тому;

купила нерухомість або земельну ділянку на суму понад 100 000 гривень;

має банківські депозити на суму більше ніж 100 000 грн;

здійснила купівлю іноземної валюти чи банківських металів на суму понад 100 000 грн (виняток становлять витрати на лікування або освіту);

володіє житлом на безпечних територіях із площею понад 13,65 м² на одну особу.

Категорії, яким виплати продовжують автоматично, незалежно від доходу, включають:

пенсіонерів (з виплатою до 10380 грн);

осіб з інвалідністю I та II груп;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (до 23 років);

батьків-вихователів, прийомних батьків та опікунів.

Джерело: Факти.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: на яку проблему чекати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому: як зросли ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: чому виплати можуть не надійти.