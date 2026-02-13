Возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и запланирован график отключения света в Полтавской области на 14 февраля.

Графики отключения света в Полтавской области на 14 февраля будут действовать в отдельных населенных пунктах из-за плановых работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

В связи с проведением работ в сетях возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и запланирован график отключения света в Полтавской области на 14 февраля.

С 8 до 16 часов будут продолжаться отключения в селе Демидовка, однако ограничения коснутся только отдельных улиц:

Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садовая - 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Украинской Победы - 29, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Солнечная - 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Центральная - 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 23, 3 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 74, 7 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героев ВСУ - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вишневая - 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережная - 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

В селе Яремовка с 8 до 16 часов ограничения будут продолжаться в домах по адресам:

Садовая - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 23, 9 42, 42а, 42б

С 8 до 16 часов обесточат село Радочины. В субботу, не будет света в домах по адресам:

пров. Свободный - 1, 2, 3, 4

Кременчугская - 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24, б/н

Молодежная - 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Набережная - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 44, 34 48, 50, 52

Садовая - 2, 3, 5, 6, 10

Степная - 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Красной Калины - 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27

С 8 до 16 часов в селе Гуньки электричество выключат из-за планового и профилактического ремонта. Свет будет отсутствовать в домах на улицах:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лесная - 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Луговая - 7

Заозерная — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

пров. Луговой - 1, 2, 3, 5, 7

Центральная - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Казачья - 2, 4, 13

Казаки — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Камяна — 2

пров. Каменский - 1, 6

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

