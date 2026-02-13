Графіки відключення світла у Полтавській області на 14 лютого будуть діяти в окремих населених пунктах через планові роботи, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».
У зв'язку із проведенням робіт у мережах можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та запланований графік відключення світла у Полтавській області на 14 лютого.
З 8 до 16 години будуть тривати вимкнення в селі Демидівка, проте обмеження торкнуться лише окремих вулиць:
- Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18
- Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
- Української Перемоги — 29, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25
- Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14
- Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108
- Героїв ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17
- Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21
В селі Яремівка з 8 до 16 години обмеження триватимуть в будинках за адресами:
- Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 42а, 42б
З 8 до 16 години знеструмлять село Радочини. В суботу, не буде світла в будинках за адресами:
- пров. Вільний — 1, 2, 3, 4
- Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24, б/н
- Молодіжна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
- Садова — 2, 3, 5, 6, 10
- Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12
- Червоної Калини — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27
З 8 до 16 години в селі Гуньки електрику вимкнуть через плановий та профілактичний ремонт. Світло буде відсутнє в будинках на вулицях:
- Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11
- Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28
- Лугова — 7
- Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12
- пров. Луговий — 1, 2, 3, 5, 7
- Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16
- Козацька — 2, 4, 13
- Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11
- Кам'яна — 2
- пров. Кам'янський — 1, 6
Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.
